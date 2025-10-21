「夜仕込んで、朝の肌変わる」スキンケアは寝ている間に集中ケアする時代へ──肌研究32年企業×PUREHADA×愛用者で本気開発された高濃度オールインワンジェル。

株式会社Growthcanvas

インナーケアに特化した美容ブランド PUREHADA から、今までにない待望のスキンケア商品が誕生。

スキンケアは寝ている間に集中ケアする時代へ──

愛用者さまから届いた肌悩みの声は、単なる肌だけの悩みではなく「時間」や「生活」に大きく影響するものでした。

仕事・家事・育児、忙しい毎日だからこそ、肌のゴールデンタイムとも呼ばれる睡眠中 "寝ている間" に生活の時間を一切削らず集中ケアする商品を。

悩みと本気で向き合った先に「寝ている間に集中ケアして、人に会いたくなる肌へ」をコンセプトに『医薬部外品 高濃度オールインワンジェル』が誕生しました。

▼ 発売前の愛用者さまモニターアンケートでは90%超えの満足度を獲得するなど、大きな反響

▼ 発売開始して間もなく、ランキング1位獲得、「BEST BEAUTY AWARD」に選出！

PUREHADAではこれからも、企業視点の売りたい商品を届けるのではなく「ご愛用者さまの欲しい」を形に。

また、大量生産・大量消費が問われる時代だからこそ、なぜこの商品を創るのかを大切に "手軽だけど確かな実感力" のある商品をこれからも開発をしてまいります。

──PUREHADAは、肌の調子が良くなることで、心まで豊かになるお手伝いをいたします。

商品の特徴

特徴1 ｜ ◆忙しいあなたの悩みに本気でアプローチ！3種の有効成分配合［医薬部外品］

アンケートで届いた幅広い悩みに対応するため、3つの有効成分を配合。

高い効果が認められた証*の医薬部外品です。

有効成分：

ナイアシンアミド、トラネキサム酸、グリチルリチン酸2K

効果効能：

シワ改善。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。肌荒れを防ぐ。日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ。あせも、しもやけ、ひび、あかぎれを防ぐ。肌をひきしめる。清浄にする。整える。皮膚をすこやかに保つ。うるおいを与える。保護する。乾燥を防ぐ。

*医薬部外品は、厚生労働省が許可した有効成分を配合し、特定の効果・効能（例：美白、肌あれ防止など）が認められた製品です。医薬品のような治療効果を示すものではありません。

特徴2 ｜ ◆オールインワンの概念を覆す！美容成分98.6%、天然成分82.8%［高濃度処方］

「手軽だけど、これ1つじゃケアが足りない…。」

「時短以外のメリットを感じたことがないです…。」

そんなオールインワンジェルへのイメージを払しょくするため、美容成分を凝縮いたしました。

また、敏感肌の方でもご使用いただけるように天然由来成分にもこだわりました。

特徴3 ｜ ◆ハリツヤぷるん肌へ。「補水」と「保湿」を叶える、トリプルディープモイスト処方*

水分が多いジェルと油分があるクリームの中間で、ベタつかずスッと浸透*1 する軽めのテクスチャー。

2つの要素を合わせたことで、補水と保湿を叶えます！

01）引き寄せる

働き：水分を引き寄せて、潤いを与える

成分：

吸着型ヒアルロン酸*2 / アミノ酸 / コラーゲン / トレハロース

02）挟み込む

働き：バリア機能を整えて、水分保持力を高める

成分：

ヒト型セラミド

03）フタをする

働き：水分を逃がさないよう、閉じ込める

成分：

植物性スクワラン / オーガニックオリーブ油

*3つの保湿アプローチで肌を潤いで満たし、乾燥を防ぐ *1 角質層まで *2 アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム（保湿成分）

特徴4 ｜ ◆炎症を放置しない、厳選6種の植物エキスでバランスを整える

炎症が残ったままだと肌はゆらいでしまうから、バランスを整える植物エキスも配合。

成分：

ゼニアオイエキス / ムラサキシキブ果実エキス / セイヨウハッカエキス / メリッサエキス / ヘチマエキス-1 / アスパラサスリネアリスエキス

特徴5 ｜ ［希少成分］ レインボーアルゲ*配合

100%手作業で摘み取られる、オーガニック認証成取得成分を配合。

メラニンの生成を抑え*1、色素沈着を防ぐ*1 ことから、シミや美白*1 にアプローチします。

*海藻エキス-1 *1 メラニンの生成を抑えて、シミそばかすを防ぐ

特徴6 ｜ ［安心］ ISO認定工場製造・15項目の無添加・無香料

肌に直接使うものだから、厳重な管理の元、不要な添加物は使用せずに作りました。

無添加項目：

パラベン / セタノール / 安息香酸Na / 鉱物油 / クロルフェネシン / メチルイソチアゾリノン類 / エタノール / タール色素 / 旧表示指定成分 / 紫外線吸収剤 / 紫外線散乱剤 / 酸化チタン / サルフェート / 合成香料 / 合成着色料

◆◆ ブランドコンセプト・理念 ◆◆

「心豊かな美しさ」

ワンランク上の美容革命

～ あなたは何歳からでもキレイになれる ～

何かを始めるのに年齢なんて関係ない。

美しさや健康を大切にすることはいつからだって始められる。

今も大切。だけど、

未来の私にもっと期待したい。

未来の私にもっと自信を持ちたい。

PUREHADAでは本来の美しさを引き出すために、

内側からも満たしていくこと。

日々ゆらぐ生活、お肌や身体の調子

どんなあなたにも寄り添えるように

続けやすさにもこだわりました。

内側から満ち、高め、守ることでワンランク上のあなたへ。

私たちは、何歳からでもキレイになれる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【 商品情報 】

商品名：PUREHADA 高濃度オールインワンジェル

内容量：50g

発売日：2025年4月3日

販売価格：3,280円（税込）

◆ 各種ECモールにてご購入いただけます ◆

Amazon：https://amzn.asia/d/5jn8qGP

楽天：https://item.rakuten.co.jp/itsumococo/rk-purehadagel/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/growth-cv/purehadagel.html

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1144305649

【 本件に関するお問合せ先 】

PUREHADA 担当 / 清元

問合せ窓口：https://www.instagram.com/purehada_official/

【 会社概要 】

企業名：株式会社Growth canvas

設立： 2018年4月

所在地：〒810-0074 福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル3F

代表取締役：野邊 祥一朗

ウェブサイト：https://growth-cv.com/