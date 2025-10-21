コロンバン原宿サロンの秋色マロンパフェ　京都・丹波産、大粒の最高級栗を贅沢に二粒使用

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小澤 俊文、URL：https://www.colombin.co.jp/ ）は、11月1日（土）より、コロンバン原宿サロンにて、京都・丹波産の大粒の最高級栗を贅沢に使用した「秋色マロンパフェ」を販売いたします。

《コロンバン原宿サロン 季節のパフェ》

秋色マロンパフェ 単品 \2,200、 ドリンクセット \2,530(税込)

秋の味覚の王様、京都・丹波産の大粒の栗を贅沢に二粒使用し、その魅力を最大限に引き出したパフェです。

グラスの底には甘酸っぱいクランベリーと優しい甘さのキャラメルポワール。その上に、芳醇な紅茶の香りを纏ったアールグレイメレンゲを重ねました。中層部では、甘酸っぱいカシスソルベと、モンブランクリームで包まれた塩バターキャラメルアイスが、甘さ、酸味、冷たさの絶妙なコントラストを生み出します。さらに、香ばしいマロンのクレームブリュレ、サクサクのシュトロイゼルクッキーが食感と味わいの奥行きを深めています。細部にまでこだわり抜き、すべてが調和した10層のパフェで、至福のひとときをお届けします。

ドリンクは、コーヒー、ニルギリ紅茶、ハーブティー3種からお選びいただけます。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

【コロンバン原宿サロン店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)

営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00

定休日：年中無休

座席：店内44席、テラス12席

電話番号：03-6450-5175