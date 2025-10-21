木村悠真さん（39）が発毛日本一に ～リーブ21第25回発毛日本一コンテスト優勝者決定～
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21）
が開催する「第25回発毛日本一コンテスト」の優勝者が決定。
今回は、神奈川県の木村悠真さん（仮名）が発毛日本一に選ばれました。
「発毛日本一コンテスト」は、「脱毛に悩む多くの人々に発毛の喜びを知ってほしい」
というコンセプトで、リーブ21 が2001年より毎年開催しています。
第25回を迎えた今年も「髪に悩まれている皆様に自らの発毛体験を
お知らせしたい」と全国から多数のエントリーがあり、
書類審査で選ばれた52名が本選に出場。
発毛の状態やエピソード、WEB投票結果等を踏まえた最終審査により、
今年の発毛日本一が決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332311&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332311&id=bodyimage2】
【発毛日本一・木村さんのコメント】
発毛して「かっこよくなったね」とか
「若返ったね」と言ってもらえるようになりました。
以前は汗をかいたり濡れたりするのが嫌で外出が億劫でした。
これからは仕事にもアウトドアスポーツにも積極的にチャレンジして、
より豊かな人生を楽しみたいですね。
※プライバシー保護のため仮名を使用しています
【発毛日本一コンテストサイト】 https://contest.reve21.co.jp/2025/
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：10,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
プレスリリース詳細へ