世界34か国・44ファームが集結するM&Aネットワークの祭典「M&A Worldwide Convention 2025」東京開催決定

グローウィン・パートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO 佐野哲哉）は、2025年11月19日（水）～21日（金）に、世界34か国・44ファームが加盟するグローバルネットワーク「M&A Worldwide」の年次コンベンションを東京にて開催いたします。

本コンベンションは、欧州を中心に世界500名以上のM&Aプロフェッショナルが参画するネットワークであるM&A Worldwideの一大イベントであり、日本での開催は今回が初となります。

概要

開催期間はM&A Worldwideの会員にて幹部会議およびアジア会議を実施し、組織運営やアジアネットワーク強化について議論します。



特に11月20日（木）は、日本国内企業のクロスボーダーM&Aご担当者様を招待し、ホテルニューオータニにて「クロスボーダーM&Aにおける日本市場の可能性」をテーマに、以下のプログラムを展開します。

国際的な専門家によるセミナー

○シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所 パートナー

アーロン・ペイ・シェンス氏

○サムライインキュベート パートナー 渡邊真之助氏

○グロービス・ヨーロッパ グローバルチーフストラテジーオフィサー 高橋亮氏



それぞれ「M&A、国際取引における日本企業の特徴」「クールジャパンと日本のビジネストレンド」「日本企業の特徴と海外展開における組織行動論的背景」をテーマに講演します。

スピードミーティング（個別相談会）

世界各国のM&Aファームと日本企業が直接対話できる場を設け、日本市場の理解促進や、海外M&Aに関心を持つ企業への情報提供を行います。これにより、日本企業には海外展開に関する具体的な知見を、海外ファームには日本市場への関心を高めるきっかけを提供します。



▼スピードミーティングは、完全招待制です。

海外進出を検討されている経営者やM&A担当者の方で本イベントにご興味ありましたら

下記までお問い合わせください。

press@growin.jp

▼開催概要

名称：M&A Worldwide Convention 2025 Tokyo

日程：2025年11月19日（水）～21日（金）

メインイベント：11月20日（木）9：00～18：00

会場 ：ホテルニューオータニ

主催 ：グローウィン・パートナーズ株式会社

参加予定 ：M&A Worldwide会員、日本企業関係者







▼グローウィン・パートナーズ株式会社とは

グローウィン・パートナーズ株式会社は、コーポレート機能の変革を通じて企業のイノベーションを創造する「経営参謀のプロフェッショナルチーム」です。公認会計士やコンサルタントなど、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが、上場企業を中心とした1,000社以上のバックオフィス支援や、700件以上のM&A案件を手掛けてきました。徹底したクライアント視点と真のプロフェッショナリズムを掲げ、クライアントを成長（Growth）と成功（Win）に導きます。

また、タナベコンサルティンググループの一員として「チームコンサルティング」を提供しております。



