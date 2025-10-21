洗練されたデザインと輝きで、特別なひとときを演出するRex Seriesジュエリーロックグラス
華やかさと機能性を兼ね備えた【ジュエリーロックグラス】Rex Series。
容量265mlのコンパクトなサイズは、ウイスキーやカクテルを楽しむのに最適で、手に馴染むフォルムが特徴です。
本シリーズは名入れも可能。大切な人への贈り物や記念品として、自分だけの特別な一杯を演出できます。
クリスタルのような透明感と輝きは、飲み物の色味を美しく映し、テーブルの上に華やかさを添えます。
独自のデザインは、手に持ったときの安定感と飲みやすさを考慮。
厚みのある底面は安定感を保ちつつ、飲み物を最後まで美しく味わえる設計です。
また、耐久性にも優れており、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。
名入れオプションでは、イニシャルやお名前、メッセージなどを刻印可能。
贈る相手の笑顔を思い浮かべながら作る一品は、記念日や誕生日、結婚祝いなどにぴったりです。
洗練されたデザインと上質な質感、そしてパーソナライズの楽しさが融合したRex Series。
日常のひとときを特別に変えるジュエリーロックグラスで、あなたの飲み物時間をより豊かに演出します。
【ジュエリーロックグラス】Rex Series～265ml 名入れ可能
https://naire-shop.com/naire-progress-007/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332282&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
容量265mlのコンパクトなサイズは、ウイスキーやカクテルを楽しむのに最適で、手に馴染むフォルムが特徴です。
本シリーズは名入れも可能。大切な人への贈り物や記念品として、自分だけの特別な一杯を演出できます。
クリスタルのような透明感と輝きは、飲み物の色味を美しく映し、テーブルの上に華やかさを添えます。
独自のデザインは、手に持ったときの安定感と飲みやすさを考慮。
厚みのある底面は安定感を保ちつつ、飲み物を最後まで美しく味わえる設計です。
また、耐久性にも優れており、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。
名入れオプションでは、イニシャルやお名前、メッセージなどを刻印可能。
贈る相手の笑顔を思い浮かべながら作る一品は、記念日や誕生日、結婚祝いなどにぴったりです。
洗練されたデザインと上質な質感、そしてパーソナライズの楽しさが融合したRex Series。
日常のひとときを特別に変えるジュエリーロックグラスで、あなたの飲み物時間をより豊かに演出します。
【ジュエリーロックグラス】Rex Series～265ml 名入れ可能
https://naire-shop.com/naire-progress-007/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332282&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ