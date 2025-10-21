海外輸出基本ガイド 第4～9回を新たに公開 ～中小メーカーの海外展開を成功に導く実践ノウハウを紹介～
ソリッド株式会社（所在地：大阪市、代表取締役：徳岡達人）は、海外展開を目指す企業向けに連載している「海外輸出基本ガイド」シリーズの第4回～第7回を新たに公開しました。
本シリーズは、海外輸出の基本知識から販路拡大までをステップごとに解説するもので、前回の第1～3回では「輸出の基礎」や「市場選定の考え方」を取り上げました。
今回の第4～7回では、中小メーカーが人手不足の中でも海外市場を伸ばすための戦略や、ディストリビューターとの信頼関係構築のコツなど、より実践的なテーマを紹介しています。
■今回公開したコラム（第4～7回）
第4回（2025年9月22日）
人手不足でも海外市場を伸ばすには？中小メーカーが実践すべき3つの戦略
https://global.solid-corp.com/column/38/
第5回（2025年9月24日）
産業機械の輸出先をどう選ぶ？需要がありそうな国を調査する方法
https://global.solid-corp.com/column/40/
第6回（2025年9月25日）
輸出先はどう選ぶ？MADE IN JAPAN製品を世界に届ける第一歩
https://global.solid-corp.com/column/42/
第7回（2025年10月16日）
B2B製品の海外展開：ディストリビューターと良好な関係を築くには？
https://global.solid-corp.com/column/136/
第8回（2025年10月20日）
ISO認証は“輸出の切符”になる。国際認証を武器に、海外販路を広げる戦略とは？
https://global.solid-corp.com/column/143/
第9回（2025年10月20日）
【海外輸出の次の一手】既存の輸出国以外に販路を広げるための3つの視点
https://global.solid-corp.com/column/151/
■シリーズ概要
海外ビジネスお役立ちコラムでは、これから海外展開を始めたい中小企業やメーカーに向けて、
- 市場調査の方法
- 商談・展示会の活用法
- 販売パートナーとの関係づくり
など、実務に直結するノウハウや事例を分かりやすく紹介しています。
これらのコラムは、海外販路を開拓したい企業に向けた“実践ガイド”として活用できる内容です。
■コラム一覧ページ
・海外ビジネスお役立ちコラム
https://global.solid-corp.com/column/
■今後の展開
当社は今後も、日本製品を世界に広めたい企業に向けて、輸出・海外展開に役立つ情報を継続的に発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331964&id=bodyimage1】
配信元企業：ソリッド株式会社
本シリーズは、海外輸出の基本知識から販路拡大までをステップごとに解説するもので、前回の第1～3回では「輸出の基礎」や「市場選定の考え方」を取り上げました。
今回の第4～7回では、中小メーカーが人手不足の中でも海外市場を伸ばすための戦略や、ディストリビューターとの信頼関係構築のコツなど、より実践的なテーマを紹介しています。
■今回公開したコラム（第4～7回）
第4回（2025年9月22日）
人手不足でも海外市場を伸ばすには？中小メーカーが実践すべき3つの戦略
https://global.solid-corp.com/column/38/
第5回（2025年9月24日）
産業機械の輸出先をどう選ぶ？需要がありそうな国を調査する方法
https://global.solid-corp.com/column/40/
第6回（2025年9月25日）
輸出先はどう選ぶ？MADE IN JAPAN製品を世界に届ける第一歩
https://global.solid-corp.com/column/42/
第7回（2025年10月16日）
B2B製品の海外展開：ディストリビューターと良好な関係を築くには？
https://global.solid-corp.com/column/136/
第8回（2025年10月20日）
ISO認証は“輸出の切符”になる。国際認証を武器に、海外販路を広げる戦略とは？
https://global.solid-corp.com/column/143/
第9回（2025年10月20日）
【海外輸出の次の一手】既存の輸出国以外に販路を広げるための3つの視点
https://global.solid-corp.com/column/151/
■シリーズ概要
海外ビジネスお役立ちコラムでは、これから海外展開を始めたい中小企業やメーカーに向けて、
- 市場調査の方法
- 商談・展示会の活用法
- 販売パートナーとの関係づくり
など、実務に直結するノウハウや事例を分かりやすく紹介しています。
これらのコラムは、海外販路を開拓したい企業に向けた“実践ガイド”として活用できる内容です。
■コラム一覧ページ
・海外ビジネスお役立ちコラム
https://global.solid-corp.com/column/
■今後の展開
当社は今後も、日本製品を世界に広めたい企業に向けて、輸出・海外展開に役立つ情報を継続的に発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331964&id=bodyimage1】
配信元企業：ソリッド株式会社
プレスリリース詳細へ