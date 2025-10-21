丸の内 resonance が20周年を迎えリニューアル！ワインスタンド新設＆記念イベント開催
丸の内のダイニング「resonance（レゾナンス）」は、2025年に開業20周年を迎えます。
同じく20周年を迎える姉妹店のライヴ・レストラン「COTTON CLUB（コットンクラブ）」とともに、丸の内の街で多くのお客様にご利用いただいてきました。節目の年となる本年、店内手前を気軽に立ち寄れる「ワインスタンド」としてリニューアルし、さらに11月には20周年を記念した特別イベントを開催いたします。
料理のコンセプトも新たに、「焼く」ことをテーマに据えました。
「炭が奏でる音、薪が描く炎、香ばしい香りの余韻。」
最も原始的でありながら、豊かな表現を持つ“火”を軸に、日本各地の上質で個性豊かな食材を磨き上げ、東京・丸の内の街にふさわしい洗練された一皿へと昇華させます。街と人、食材と料理を共鳴させながら進化する、新しいresonanceにどうぞご期待ください。
店内手前をリニューアル「ワインスタンド」新設！
20周年の節目にあわせて実施したリニューアルでは、店内手前に新たに「ワインスタンド」を設け、気軽に立ち寄れるカジュアルな空間へと生まれ変わりました。新エリアでは、小皿料理を中心としたお食事とともに、ワインをはじめとする多様なドリンクをお楽しみいただけます。入口のガラス扉を撤去し、家具も一新したことで、より開放的な雰囲気に。お仕事帰りや待ち合わせにもご利用いただきやすくなりました。
一方、奥のスペースは従来通り「レストランエリア」として存続。落ち着いた雰囲気の中でコース料理や本格的なお食事をゆったりとご堪能いただけます。
20周年を迎えたresonanceは、これまで以上に多彩なシーンでお客様をお迎えいたします。
20周年記念イベントを2本立てで開催！
開業20周年を記念して、11月には2つの特別イベントを開催いたします。
ナチュラルワインとDJで賑わう夜と、落ち着いた雰囲気で楽しむアコースティックライブ。それぞれのスタイルでresonanceらしい時間をお届けします。
■ 「resonance 20th Anniversary SUPER MOON NIGHT Natural Wine × DJ」
11月のスーパームーンに合わせ、ナチュラルワインとともに楽しむ特別な夜を3日間限定で開催いたします。当日は店内全体を開放し、チケット制で多彩なフードやナチュラルワインをご用意。DJによる音楽とともに、開放的な空間で秋の夜長をお楽しみいただけます。
【イベント概要】
開催日：2025年11月5日（水）～7日（金）
時間：18:00 オープン ／ 22:00 クローズ（※最終入店 21:00）
DJタイム：19:00～21:30
会場：resonance（丸の内）
入場料：\5,000（税込）
ご予約：Web予約（TableCheck）または当日フリー来店可
▼ご予約はこちら
https://www.tablecheck.com/shops/resonance/reserve/
*立食形式でのご案内となります。
*ご入場時にドリンク・お食事との引き換えチケット\5,000分をお渡しします。追加チケット購入も当日可能です。
*20歳以上のお客様のみご参加いただけます。
＜DJ LINEUP＞
11月5日（水）：HIROMI
https://www.instagram.com/hiromi_k_t_/
11月6日（木）：1an
https://www.instagram.com/hititlan/
11月7日（金）：黒田大介
https://www.instagram.com/kickin45/
■ 「resonance 20th Anniversary Acoustic Live」
店内奥のレストランエリアでは、アコースティックデュオによるライブを2日間限定で開催。
落ち着いた雰囲気の中、お食事とともにサックスやトランペット、ギターの生演奏をゆったりとご堪能いただけます。
【イベント概要】
開催日：2025年11月21日（金）、22日（土）
時間：18:00 オープン ／ 22:00 クローズ（※フードL.O.21:00 ／ ドリンクL.O.21:30）
ライヴ：19:00～(前半) / 休憩 / 20:00～(後半)
*前半後半それぞれ30分程の公演となります。入替なし、前半と後半で公演内容は異なります。
ミュージック・チャージ：\1,100（税込）
ご予約：Web予約（TableCheck）または当日フリー来店可
▼ご予約はこちら
https://www.tablecheck.com/shops/resonance/reserve/
※本イベントは「レストランエリア」での開催となります。
※ご予約のお客様はチャージと別途、1 Drink ＆ 1 Foodのご注文をお願いいたします。
※演奏は各時間帯30分程度を予定しております。
※お席のご希望は承っておりません。
※全席指定席となります。
※一部ステージが見えづらいお席がございます。予めご了承ください。
※ご相席となる場合がございますのでご了承ください。
※保護者同伴にて、小学生以上からご来店いただけます。
※公演中の写真・動画撮影、録音はご遠慮ください。
＜ARTIST LINEUP＞
11月21日（金）：寺地美穂(sax)×皆川太一(g)Duo
11月22日（土）：村田千紘(tp)×荻原亮(g)Duo
寺地美穂(sax)×皆川太一(g)Duo
11月21日（金）
⚫︎寺地美穂(sax)
https://www.instagram.com/miho.terachi.saxophone/
⚫︎皆川太一(g)
https://www.instagram.com/taichiminagawa/
村田千紘(tp)×荻原亮(g)Duo
11月22日（土）
⚫︎村田千紘(tp)
https://www.instagram.com/chihiro.murata.tp/
⚫︎荻原亮(g)
https://www.instagram.com/ryoogihara/
【店舗情報】
resonance
レゾナンス
https://www.resonance.ne.jp/
東京都千代田区丸ノ内2-7-3 東京ビル TOKIA 2F
Tel：050-3628-8526
【LUNCH】11:30～14:30（L.O.14:00）
【CAFE】14:00～16:30（L.O.16:00）※土・日・祝のみ営業
【DINNER】Restaurant 17:30～22:00（L.O.21:00）
Wine Stand 日・月・火 17:30～22:00（L.O.21:00）
水～土・祝 17:30～23:30（L.O.23:00）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コットンクラブ・ジャパン 広報/宣伝：岩木
Tel：03-3215-1151 Mail：press@cottonclubjapan.co.jp