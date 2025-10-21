丸の内 resonance が20周年を迎えリニューアル！ワインスタンド新設＆記念イベント開催

株式会社ブルーノート・ジャパン

丸の内のダイニング「resonance（レゾナンス）」は、2025年に開業20周年を迎えます。

同じく20周年を迎える姉妹店のライヴ・レストラン「COTTON CLUB（コットンクラブ）」とともに、丸の内の街で多くのお客様にご利用いただいてきました。節目の年となる本年、店内手前を気軽に立ち寄れる「ワインスタンド」としてリニューアルし、さらに11月には20周年を記念した特別イベントを開催いたします。

料理のコンセプトも新たに、「焼く」ことをテーマに据えました。

「炭が奏でる音、薪が描く炎、香ばしい香りの余韻。」

最も原始的でありながら、豊かな表現を持つ“火”を軸に、日本各地の上質で個性豊かな食材を磨き上げ、東京・丸の内の街にふさわしい洗練された一皿へと昇華させます。街と人、食材と料理を共鳴させながら進化する、新しいresonanceにどうぞご期待ください。

店内手前をリニューアル「ワインスタンド」新設！

20周年の節目にあわせて実施したリニューアルでは、店内手前に新たに「ワインスタンド」を設け、気軽に立ち寄れるカジュアルな空間へと生まれ変わりました。新エリアでは、小皿料理を中心としたお食事とともに、ワインをはじめとする多様なドリンクをお楽しみいただけます。入口のガラス扉を撤去し、家具も一新したことで、より開放的な雰囲気に。お仕事帰りや待ち合わせにもご利用いただきやすくなりました。

一方、奥のスペースは従来通り「レストランエリア」として存続。落ち着いた雰囲気の中でコース料理や本格的なお食事をゆったりとご堪能いただけます。

20周年を迎えたresonanceは、これまで以上に多彩なシーンでお客様をお迎えいたします。

20周年記念イベントを2本立てで開催！

開業20周年を記念して、11月には2つの特別イベントを開催いたします。

ナチュラルワインとDJで賑わう夜と、落ち着いた雰囲気で楽しむアコースティックライブ。それぞれのスタイルでresonanceらしい時間をお届けします。

■ 「resonance 20th Anniversary SUPER MOON NIGHT Natural Wine × DJ」

11月のスーパームーンに合わせ、ナチュラルワインとともに楽しむ特別な夜を3日間限定で開催いたします。当日は店内全体を開放し、チケット制で多彩なフードやナチュラルワインをご用意。DJによる音楽とともに、開放的な空間で秋の夜長をお楽しみいただけます。

【イベント概要】

開催日：2025年11月5日（水）～7日（金）

時間：18:00 オープン ／ 22:00 クローズ（※最終入店 21:00）

DJタイム：19:00～21:30

会場：resonance（丸の内）

入場料：\5,000（税込）

ご予約：Web予約（TableCheck）または当日フリー来店可

▼ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/resonance/reserve/

*立食形式でのご案内となります。

*ご入場時にドリンク・お食事との引き換えチケット\5,000分をお渡しします。追加チケット購入も当日可能です。

*20歳以上のお客様のみご参加いただけます。

＜DJ LINEUP＞

11月5日（水）：HIROMI

https://www.instagram.com/hiromi_k_t_/

11月6日（木）：1an

https://www.instagram.com/hititlan/

11月7日（金）：黒田大介

https://www.instagram.com/kickin45/

■ 「resonance 20th Anniversary Acoustic Live」

店内奥のレストランエリアでは、アコースティックデュオによるライブを2日間限定で開催。

落ち着いた雰囲気の中、お食事とともにサックスやトランペット、ギターの生演奏をゆったりとご堪能いただけます。

【イベント概要】

開催日：2025年11月21日（金）、22日（土）

時間：18:00 オープン ／ 22:00 クローズ（※フードL.O.21:00 ／ ドリンクL.O.21:30）

ライヴ：19:00～(前半) / 休憩 / 20:00～(後半)

*前半後半それぞれ30分程の公演となります。入替なし、前半と後半で公演内容は異なります。

ミュージック・チャージ：\1,100（税込）

ご予約：Web予約（TableCheck）または当日フリー来店可

▼ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/resonance/reserve/

※本イベントは「レストランエリア」での開催となります。

※ご予約のお客様はチャージと別途、1 Drink ＆ 1 Foodのご注文をお願いいたします。

※演奏は各時間帯30分程度を予定しております。

※お席のご希望は承っておりません。

※全席指定席となります。

※一部ステージが見えづらいお席がございます。予めご了承ください。

※ご相席となる場合がございますのでご了承ください。

※保護者同伴にて、小学生以上からご来店いただけます。

※公演中の写真・動画撮影、録音はご遠慮ください。

＜ARTIST LINEUP＞

11月21日（金）：寺地美穂(sax)×皆川太一(g)Duo

11月22日（土）：村田千紘(tp)×荻原亮(g)Duo

寺地美穂(sax)×皆川太一(g)Duo

11月21日（金）

⚫︎寺地美穂(sax)

https://www.instagram.com/miho.terachi.saxophone/

⚫︎皆川太一(g)

https://www.instagram.com/taichiminagawa/

村田千紘(tp)×荻原亮(g)Duo

11月22日（土）

⚫︎村田千紘(tp)

https://www.instagram.com/chihiro.murata.tp/

⚫︎荻原亮(g)

https://www.instagram.com/ryoogihara/

【店舗情報】

resonance

レゾナンス

https://www.resonance.ne.jp/

東京都千代田区丸ノ内2-7-3 東京ビル TOKIA 2F

Tel：050-3628-8526

【LUNCH】11:30～14:30（L.O.14:00）

【CAFE】14:00～16:30（L.O.16:00）※土・日・祝のみ営業

【DINNER】Restaurant 17:30～22:00（L.O.21:00）

Wine Stand 日・月・火 17:30～22:00（L.O.21:00）

水～土・祝 17:30～23:30（L.O.23:00）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コットンクラブ・ジャパン 広報/宣伝：岩木

Tel：03-3215-1151 Mail：press@cottonclubjapan.co.jp