学習院大学の学生と共同開発！頑張る君へ、エールのバトンを。「チョコバトン」2025年11月1日（土）新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、学習院大学経済学部の学生と共同開発した「チョコバトン」を、11月1日（土）より、関東、中部、関西、中国、四国地区にて発売します。

Pascoは2013年より、学習院大学経済学部の学生と共同開発した商品を発売しています。本年も同学部の学生が、チームごとにヒアリングや市場調査を行い、その結果を基に商品を考案。プレゼンの結果、

「頑張る君へ、エールのバトンを。」というメッセージを表現したアイデアを選定しました。その後、Pascoの開発担当者と共に試行錯誤を繰り返し、細部に至るまで打合せを重ね、この度の発売に至りました。

「チョコバトン」は"頑張る子どもたちに、親が応援の気持ちを込めて渡すリレーのバトン"をコンセプトに、持ち運びしやすいバトン形状とした商品です。活動量が多くなる中学生・高校生でも満足感を得られるよう、クラッシュアーモンドとチョコチップを練り込んだ生地にチョコクリームを折り込み、もっちりとした食感に仕上げました。

日常的に食べる「パン」だからこそ、カジュアルに想いを伝えることができる商品です。

Pasco公式SNSでは、学生たちが自ら企画・制作した「チョコバトン」のプロモーションを公開する予定です。

チームに分かれてのプレゼン時の様子学習院大学経済学部（青木ゼミ）の皆さん「チョコバトン」を考案した優勝チームの皆さん

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/503_1_7251ceb81ba9c001b4ce65c38ee17416.jpg?v=202510210458 ]

■商品に関するお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）