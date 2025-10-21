待望の新章公開！GLOBAL WORK ショートドラマ【おウチ飲みでの妄想はほどほどに】に貴島明日香が登場！

株式会社TRAPEZISTE

貴島明日香 が、人気ブランド GLOBAL WORK のショートドラマ【おウチ飲みでの妄想はほどほどに】に出演。ティザー映像が公開前から話題に！

https://www.youtube.com/shorts/Fy6j9Mj4AIU

今回のドラマは、ブランドの世界観をドラマ形式で表現する特別企画。【おウチ飲みでの妄想はほどほどに】では、さらに深まった物語と共に、貴島明日香が自然体でありながら洗練された魅力を披露します。ストーリーを通じて、新作コレクションの世界観とともに彼女の新たな一面が映し出され、SNS上では公開前から注目が集まっています。

GLOBAL WORKオリジナルショートドラマは、ブランド公式サイトおよびSNSにて10月9日より順次公開中。ぜひ、貴島明日香が魅せる物語とファッションの融合をお楽しみください。

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内226店舗、海外23店舗（2025年9月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

【貴島明日香】

・1996年2月15日生まれ

・BAILA レギュラーモデル

・3匹の愛猫（たいが・とわ・つき）と暮らしている

[Instagram](https://www.instagram.com/asuka_kijima/)

[TikTok](https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc))

[YouTube](https://www.youtube.com/@asukasanchi)

[X](https://x.com/asuka_kijima)

[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/kijima-asuka/)

