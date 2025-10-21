ストリームが運営するネット通販サイト「ワンズマート」「Yahoo!ショッピング」内に新規出店のお知らせ

株式会社ストリーム

株式会社ストリーム（東京都港区、代表取締役社長：市村 智樹）は、2017年４月に総合オンラインストア「楽天市場」内に、インターネット通販サイト「ワンズマート楽天市場店 (URL：http://www.rakuten.co.jp/onesmart/ ) 」を出店しましたが、このたびオンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング（URL：https://shopping.yahoo.co.jp/ ）」内にも、当社が運営するインターネット通販サイト「ワンズマートYahoo!ショッピング店 (URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/ )』をオープンしました。

“美しく健康で豊かな生活のために、お客様にとって「オンリーOne」の、魅力的なアイテムを見つけてほしい“という考えのもと、『ワンズマート』は、ひとりひとりのお客様に寄り添う思いで名づけられました。

当店で取り扱う商品は、ヒト幹細胞培養液配合のコスメ「XLUXES（エックスリュークス）」シリーズをはじめとした化粧品や健康食品から掃除機、冷蔵庫などの生活家電、パソコン、プリンター、オーディオ、カメラなどを予定しています。

なお、10月24日から30日までオープンを記念してポイントセールを予定しています。

「ワンズマートYahoo!ショッピング店」

URL： https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/

当社は、今後も一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

