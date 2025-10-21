株式会社TSON【2年連続で3冠を達成】　不動産クラウドファンディング事業者における3つの指標で全国No.1*（2024年～2025年）

株式会社TSON

不動産投資および不動産ファンドを展開する株式会社TSON（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：金子 勇樹）は、【累計ファンド組成数】、【累計償還ファンド数】、【任意組合ファンド平均利回り】の3つの指標において、【2年連続で全国No.1を達成】したことを発表いたしました。

*この実績は2025年9月19日時点で100億円以上の運用実績のある不動産クラウドファンディング事業者を調査対象としております。調査データは、不動産クラウドファンディング比較サイトの「ゴクラク」が発行する『不動産クラウドファンディングカオスマップ2024・2025』を参考にしております。

業界における位置づけ

不動産クラウドファンディング業界全体では、累計募集額が100億円以上で、かつ累計ファンド数が101件以上の事業者は2025年9月時点で６社のみとなっております。その中で任意組合ファンドを扱う事業者は3社に限られます。この規模の事業者の中で、株式会社TSONの不動産ファンドは【累計ファンド組成数】、【累計償還ファンド数】、【任意組合ファンド平均利回り】の3つの指標で2年連続で全国No.1を達成しました。

これまでの歩みと実績

これまでの歩みとして、不動産特定共同事業において、3つの指標で全国No.１を獲得した2024年から、さらに実績を積み上げ2025年の9月19日時点で270件以上のファンドを組成し、180件以上のファンドを償還してまいりました。また、任意組合ファンドの平均利回りは5.65％（年利）となっています。昨年より着実に実績が積み上げられた要因としまして、多くの投資家様にご評価いただき、選んでいただいた結果と考えております。

今後について

株式会社TSONでは、不動産AIならびに不動産クラウドファンディングを活用し、当社が掲げる「新しいAIビジネスモデルを創り、人を豊かにする」というビジョンのもと、社会に貢献してまいります。

株式会社TSONについて

株式会社TSONは設立当初の広告・マーケティングを起点とした事業から、不動産分野での独自のAI開発やクラウドファンディングを活用したDX型ビジネスモデルでProp Tech企業へと進化し、成長を遂げてまいりました。2023年からは東京圏の新築一棟アパート「MOK-TERRACE（モクテラス）」の販売も開始し、会社全体で売上高50億円を達成。さらなる成長を目指してまいります。

また不動産ファンド系およびテック系の業界団体にも加盟しており、事業者間の情報の共有や業界の発展に寄与していくことを目指しています。

【加盟団体】

・一般社団法人不動産特定共同事業者協議会（FTKK）(https://ftkk.jp/)

・一般社団法人不動産クラウドファンディング協会（RCA）(https://prop-crowdfunding.org/)

・不動産テック協会（RET)(https://retechjapan.org/)

