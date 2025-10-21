【家電カテゴリー最速記録更新】千人千種の身体に自動フィット、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」が、Makuakeにて歴代最速1億円突破！

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

長年エンジニアとしてのユーザー視点と確かな技術力で、新たなワークライフを創る新鋭ワークチェアメーカーLiberNovo（リベルノヴォ、本社：中国香港、CEO：王 振旭）が開発した、ワンタッチで千人千種の身体に自動フィットでき、『ワークチェア業界のダークホース』と評される電動ワークチェア「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」が、応援購入サイト「Makuake」にて、公開から25時間未満で予約購入金額1億円を突破し、同サイト家電カテゴリーにて歴代最速※記録を更新いたしました。

※2025年10月21日時点、自社調べ

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/libernovo_omni/

先行予約期間：2025年10月14日（火）11:00～2025年12月16日（火）22:00迄

■LiberNovo Omniについて

LiberNovo Omniは、千人千種の身体に自動でフィットするバックレストや姿勢を変えても自動付随する“ダイナミックアクティブ機能”、電動脊椎ストレッチ機能、最大160°の快眠リクライニングなど、ユーザーの身体を思いやる独自機能が多数採用され、全く新しい次世代のワークチェアとして高く評価されています。

■購入者からの声

LiberNovo Omni商品特徴

Makuakeプロジェクトのコメント欄には、“デスクワークの椅子が課題でした。”“自分のからだに合うチェアを探していました。”“40年間待ち望んだ椅子がついに登場！”などと顧客ニーズの高さを見せている一方、店頭展示にて実際に試座し、カスタマイズ性への期待の声も多く寄せられています。

“先日体験しました。大きく傾くリクライニングに惹かれていましたが、傾きや高さを調整するレバーが直感的であったり、細かな部分も練られて設計されてるなと感じてます。”

“プロジェクト開始前日に試座してきましたが、ランバーサポートがフィットし過ぎて、これは腰痛持ちには最高な座り心地。ストレッチ機能も気持ちが良すぎ！また最大に背もたれ倒してフットレストに足を掛けたら熟睡必死。”

※Makuake応援コメントから一部抜粋

■展示・試座場所

次世代電動ワークチェア「LiberNovo Omni」

⚫︎蔦屋書店 代官山店

・展示期間：10/11(土)～10/31(金)

・所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町１７－５ 代官山Ｔ-ＳＩＴＥ １号館１階

・営業時間：9:00～22:00

⚫︎ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

・展示期間：10/9(木)～12/16(火)

・所在地：〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町１－１

・営業時間：9:30～22:00

⚫︎ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

・展示期間：10/9(木)～12/16(火)

・所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１

・営業時間：9:30～22:00

※いずれの店舗もミッドナイトブラック・Lサイズのみ展示

※本商品に関する情報は 2025年10月21日現在 のものです。デザイン・仕様などは予告なく変更する場合がございます。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/



