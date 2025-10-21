LOOPLACE、東京証券取引所 TOKYO PRO Market への新規上場のお知らせ

株式会社LOOPLACE

株式会社LOOPLACE（本社：東京都千代田区、代表取締役：飯田 泰敬、以下、LOOPLACE）は、2025年10月21日、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Market（証券コード：434A） へ新規上場いたしました。

ここに謹んでご報告させていただくとともに、創業より当社を支えてくださった全ての関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

LOOPLACEは、「はたらく場を、好きな場へ。」を企業ミッションに掲げ、「既存の場を、おもしろくする」を企業ビジョンとして、築古不動産を取得・再生し、付加価値を高めたオフィス空間を提供する事業を展開しております。企画運営の一括管理による安定収益と、新規マスターリース事業や地方展開による成長戦略を両立させ、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

今後のさらなる成長発展のために、ビジネス機会の拡大、および信用力の向上を目的として、TOKYO PRO Marketへ上場いたしました。

今後も、社会ニーズに応えるサービス提供を可能にするための技術力の向上、ビジョンの達成と事業のさらなる成長に向けて組織が一丸となって力を尽くしてまいります。引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご参照ください。また当社コーポレートWEBサイトにてIRサイトを公開しましたので、併せて各種IR情報をご参照ください。



日本取引所グループ「新規上場会社情報」WEBサイト

https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html



株式会社LOOPLACE IR情報WEBサイト

https://looplace.co.jp/ir/

■株式会社LOOPLACE（ループレイス）について

LOOPLACEは、古い建物や空間を活かす、不動産再生カンパニーです。これまで培ってきた建築再生の知見、商品企画に基づいた築古ビル再生のセットアップオフィス「gran+シリーズ」をはじめ、物件取得から商品企画、設計デザイン、施工管理、売却、管理までを自社で手掛けることで、築古ビルの収益再生を行っています。

今後も、役目を終えた場を壊さず、次の使い方を見出し、再び人が集まる場や空間を創造してまいります。

▶LOOPLACEコーポレートWEBサイト：https://looplace.co.jp/

■会社概要

社名：株式会社LOOPLACE（ループレイス）

代表者：飯田 泰敬

所在地：〒101－0051 東京都千代田区神田神保町1－50 浦野ビル6階

連絡先：tel. 03-6206-8422 / fax. 03-6206-8436

資本金：5,000万円

事業内容：築古ビルをはじめとした場の再生事業、リノベーション物件の売買、賃貸仲介、オフィスや店舗の設計・デザイン・施工各種専門工事

登録番号：建設業許可 東京都知事許可（特-1）第139675号

宅地建物取引業者免許 東京都知事（2）第96087号

■本件に関するお問合せ先

株式会社LOOPLACE 広報担当：山條

TEL：03-6206-8422 FAX：03-6206-8436

メールアドレス：info@looplace.co.jp

お問い合わせフォーム：https://looplace.co.jp/contact/