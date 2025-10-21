【HIROFU】軽やかな使い心地のナイロンシリーズ「LIBERO」から新型ショルダー・新色『OREGANO』が登場

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」は、10月22日（水）よりナイロンシリーズ「LIBERO（リベロ）」の新型ショルダーバッグと、新色『OREGANO(オレガノ)』をオンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

軽量&機能性の両方を叶えるナイロン素材のショルダーバッグ

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

世界有数のテキスタイルメーカーが作る美しい光沢のあるナイロン×良質なオリジナルレザーのコンビネーションが楽しめる「LIBERO（リベロ）」シリーズに、新たにショルダーバッグが登場します。

500mlのペットボトルやB5サイズの手帳など必要なものがしっかりと入る容量がありながら、大き過ぎず持ち運びしやすいサイズ感が魅力の新型ショルダーバッグ。表面・裏面の両方にジッパーポケットを配し、スマートフォンなどよく取り出す大切なものを収納することができます。

内側にはパッチポケットが3つついており、鍵やリップなど細かなアイテムも整理しながら収納していただけます。

ストラップの長さを調整可能内外にポケットが充実通年活躍するスタイリッシュな新色『OREGANO（オレガノ）』

また、この度新たに深みのあるグレイッシュカーキの新色『OREGANO（オレガノ）』も仲間入り。

ややくすんだグリーンにグレーを加えることで、自然の静けさと力強さを感じいさせる上品なニュアンスカラーに仕上がりました。落ち着いた色味ながらも個性が際立ち、通年の装いに奥行とあたたかみをプラスします。

【リベロ】ナイロン ショルダーバッグ M 88,000円（税込）【リベロ】ナイロン ショルダーバッグ S 71,500円（税込）

ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。

LIBEROシリーズ 新型・新色の詳細はこちらをご覧ください。(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/topics/084994/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251021&utm_content=libero)

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251021)

【 Social Media 】

■ Instagram @hirofu_official(https://www.instagram.com/hirofu_official/)

■ LINE https://lin.ee/JScHdm2(https://page.line.me/662dacht?openQrModal=true)

【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/