【新潟県長岡市】世界遺産「佐渡島の金山」へ行くなら、今がお得！！佐渡が一番よく見える町「長岡」に泊まるだけで、おひとり様5,000円分のクーポンをプレゼント！
「佐渡島の金山」世界遺産登録１周年を記念して、佐渡島への旅行を計画されている皆様を対象に、お得な旅行支援「トク旅 佐渡×長岡 キャンペーン」を実施しています。
本キャンペーンでは、佐渡を訪問する前日または佐渡から帰ってきた日に長岡市内でご宿泊いただくと、その場で使用できる3,000円の宿泊クーポンと、長岡市内の駅ビルや道の駅で使用できる2,000円分の観光クーポンをプレゼントします。
この機会に、朱鷺と歴史（とき）で繋がる佐渡島と長岡を巡って充実した新潟旅をお過ごしください。
〇キャンペーンの概要
１ 対象期間
令和7年９月１日（月）から令和7年11月30日（日）宿泊分まで
（観光クーポンの利用可能期間は令和7年９月１日（月）から令和7年12月８日（月）まで）
２ キャンペーン内容
・宿泊クーポン
佐渡を訪問する前日または当日に、長岡市内のキャンペーン対象宿泊施設に宿泊する旅行者に対して3,000円分の宿泊割引を行います。※宿泊予約は対象施設への直接予約に限ります。
・観光クーポン
キャンペーン対象宿泊施設にチェックインをする際に、長岡市内の観光地で利用できる2,000円分の観光クーポンを発行します。
※詳細については、下記の特設サイトをご覧ください。
キャンペーン利用の流れ、キャンペーン対象宿泊施設、クーポン利用対象施設に加え、長岡市の周遊コースなどを紹介しています。
特設サイトはこちら(https://www.nagaoka-sado-travel.com)
〇アクセス情報
上越新幹線を利用すれば、東京駅から乗り換えなしで長岡駅まで約90分。また、関越自動車道・北陸自動車道のインターチェンジが複数あり、お車でのアクセスもスムーズです。佐渡汽船のりばがある新潟港へも車で約1時間とアクセス良好。佐渡への旅の前後に、ぜひ長岡市にもお立ち寄りください。
〇佐渡と合わせて立ち寄っていただきたい長岡の観光スポット・イベントを紹介
〈通年で楽しめるおすすめの観光スポット〉
長岡市には、旅の疲れを癒せる、魅力的な温泉地が点在しています。
この機会にぜひキャンペーンを利用して、お得に宿泊しましょう。
（ 蓬 平 温 泉 ）
商売繁盛の龍の神様で知られる、高龍神社のお膝元にあり、豊かな自然と渓流に抱かれた山あいに湧く温泉地です。「長岡の奥座敷」の呼称で親しまれ、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色とその趣深い風情を漂わせ、県内外から多くの観光客が訪れます。
（ 寺 泊 温 泉 郷 )
佐渡に一番近い本土の漁港、寺泊港近くにある寺泊海岸つわぶき温泉、内陸にある寺泊温泉、市場通りの北にある寺泊岬温泉と寺泊野積海岸温泉からなる温泉郷。天気のいい日には海に沈む夕日を眺めながら、日本海の幸が味わえます。
（ え ち ご 川 口 温 泉 ）
大河信濃川と清流魚野川の合流点を一望できる露天風呂が自慢です。茶褐色のお湯は日本では極めて少ない高張性高温泉で、肌荒れにいいと評判。源泉100％の源泉浴や寝湯、電気風呂など浴槽も多彩。 ガラス張りの大浴場は開放感抜群です。
（ 醸 造 の ま ち 摂 田 屋 （せったや）)
全国で最も多い88もの酒蔵を有する新潟県において、長岡市にある酒蔵は16 蔵と県内最多です。
摂田屋には、新潟県最古の酒蔵、吉乃川が運営する、洒ミュージアム『醸蔵』があります。国登録有形文化財の倉庫を改装した店内には、酒造りの流れを解説する展示やデジタルサイネージで酒造りを楽しむゲームがあり、親子連れでも楽しめ ます。お酒を立ち飲みで味わえるSAKE バーや日本酒を販売するショップも完備しています。
旧機那サフラン酒製造本舗は、明治時代に「機那サフラン酒」で一世を風靡した豪商、吉澤仁太郎が、その財を惜しげもなく使って築いた、遊び心あふれる屋敷です。中でも「鏝絵蔵」には極彩色で彩られた17種の動物・霊獣などがデザインされ、「日本一」と称賛されています。 敷地内の「米蔵」には地元食材を使った カフェや特産品販売コーナーもあり、お楽しみいただけます。
また、下記の期間で、蔵めぐり謎解きラリーを行っています。解答を米蔵に持参すると、「摂田屋の産品」などが当たるお楽しみ抽選会に参加できます。キャンペーンと合わせて、ぜひご参加ください。
〈イベント情報〉
ーーーー長岡の旅は、イベント参加で面白さ倍増！今しか出会えない体験を見つけようーーーー
令和７年10月３日(金)～11月３日(月) 秋バラとハロウィン・ハーベスト（越後丘陵公園）
令和７年10月17日(金)～11月3日(月) やまあかり2025
令和７年10月19日(日)～11月17日(月) 摂田屋 蔵めぐり謎解きラリー
令和７年10月25日（土曜日）越後みしま竹あかり街道
令和７年10月26日（日曜日）長岡市錦鯉品評会
令和７年11月１日（土曜日）～24日（月曜日）越路もみじまつり
令和７年11月３日（月曜日）越後山古志「牛の角突き」大会 千秋楽
令和７年11月22日（土曜日)～24日（月曜日) ながおか米の陣2025
ハロウィン・ハーベスト
公園がハロウィンムードに変身。芳香な秋バラとともにお楽しみください。詳細はこちら(https://echigo-park.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/21235/)。
やまあかり2025
山古志の棚田・棚池を照らす美しいあかりをお楽しみください。詳細はこちら(https://nagaoka-navi.or.jp/files/Attraction/42524/1b0c066896b9975f8ceb4edb08fd86f3eb4bb145.pdf)。
越後みしま竹あかり街道
地元里山から切り出した竹灯籠が、越後三島・脇野町本町通り約1kmを優しく照らします。詳細はこちら(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/event/file/2025takeakari-01.pdf)。
長岡市錦鯉品評会
「錦鯉発祥の地」にて、約400尾の長岡産錦鯉が出品され、その美しさを競い合います。詳細はこちら(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/event/nishikigoi.html)。
越路もみじまつり
夜間のライトアップも行なっており、幻想的なもみじの様子を見ることができます。詳細はこちら(https://momijien.jp/)。
牛の角突き
山古志の牛の角突きは、勝敗無しの独特な闘牛。勢子が牛を制御し、その力強いぶつかり合いは圧巻の迫力です。詳細はこちら(https://nagaoka-navi.or.jp/event/1985)。
ながおか米の陣2025
炊き立て新米。長岡の美味しいお米を食べ比べ。バラエティ豊かなお供と共に、米の新たな魅力を発見できます。詳細はこちら(https://ngt-kome.com/)。