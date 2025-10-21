ラズベリーパイのビジネス活用に関する無料相談窓口を開設

メカトラックス株式会社

英ラズベリーパイ社の認定開発パートナー（ Raspberry Pi Design Partner ）であるメカトラックス（本社：福岡市早良区、代表取締役：永里壮一、以下「当社」）は、11/19(水)からパシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」にて、前回ご好評いただいた"業務へのラズベリーパイ導入におけるお困りごとや疑問に関する相談窓口「Raspberry Pi 導入ヘルプデスク」"を今年も開設いたします。

また、多くの反響をいただいた歴代ラズベリーパイの時系列展示に加え、「ラズベリーパイが可能にする開発～製造のシームレス化(https://f2ff.jp/introduction/11564?event_id=etexpo-2025)」のセミナーや、今冬リリース予定の新製品も展示いたします。

メカトラックスブースのイメージ図

2014年から継続している国内有数のラズベリーパイ関連事業の実績をベースに、幅広いご相談に対応いたしますので、この機会を是非ご活用ください。

※期間中に来場できない方は、下記フォームから別日でオンラインMTGの申し込みも可能です。



当日は混雑も予想されますので、「EdgeTech+ 2025 ラズベリーパイ導入相談予約フォーム(https://mechatrax.com/reserve-at-edgetech2025/)」にて各日3組限定での事前予約を受け付けています。さらに、事前予約いただいた方へは、当社のラズベリーパイ用電源管理/死活監視モジュール「slee-Pi 3」1台を会場にて進呈いたします。

業務用途でのラズパイの安定稼働を可能とする電源管理/死活監視モジュール「slee-Pi 3」

「slee-Pi 3」はラズベリーパイの安定運用を実現する機能拡張基板として産業用途等で数多く採用されています。この機会に是非お試しいただければ幸いです。

今回の出展により、お客様の業務でのラズベリーパイ導入のお困りごとを少しでも解消し、さらに業務分野でのラズベリーパイ活用のメリットを実感いただければと考えております。メカトラックスは、今回の展示を通じて、IoT/M2Mをはじめとするデジタル活用環境整備を進め、情報通信市場の活性化と持続可能な情報化社会の進展に貢献してまいります。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23719/table/22_1_06f2f205d3eb24f8311b4910f8b2fbb8.jpg?v=202510210956 ]

※ご来場には事前登録が必要です。詳細はEdgeTech+2025公式サイト(https://www.jasa.or.jp/expo/)をご確認ください。

ブース出展内容

会社概要

- Raspberry Pi 導入ヘルプデスク業務へのラズパイ導入におけるお困り事や疑問に関して当社スタッフが個別に応対いたします。事前予約は「EdgeTech+ 2025 ラズベリーパイ導入相談予約フォーム(https://mechatrax.com/reserve-at-edgetech2025/)」から承ります。- 歴代ラズベリーパイや当社ラズベリーパイ関連製品を一挙に展示2012年発売の初代からRaspberry Pi 5までの歴代ラズパイや関連製品、2014年発売の「3GPi」から始まる当社製品や実績を年表形式にて展示いたします。- 今冬リリース予定の新製品を特別展示業務へのラズパイ活用の幅を広げる機能拡張基板等の新製品を、いち早くご紹介いたします。メカトラックス株式会社

2005年の創業から、主にハードウエアの開発/製造業務を行っています。電子回路/組込ソフト/センサー/機構などの技術分野を得意としており、様々な企業や大学・官公庁等から多種多様な業務を受託してきました。特に業務用途でのラズベリーパイ活用に関しては各種機能拡張基板の製品化やこれらを組合せたプロトタイピング、小ロット製造まで幅広く事業を展開しており、英ラズベリーパイ社から国内初のDesign Partnerに認定されています。

代表取締役：永里 壮一

本社所在地：福岡県福岡市早良区百道浜3-8-33 福岡システムLSI総合開発センター 6階

公式サイト：https://mechatrax.com/