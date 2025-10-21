²Æì¸©°ËÀ§Ì¾Â¼¤ÈTRAPOL¤¬¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡×¶¨Äê¤òÄù·ë ¡ÈÅç¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¡É
²Æì¸©°ËÀ§Ì¾Â¼¡ÊÂ¼Ä¹¡§±ü´Ö¼é¡Ë¤ÈTRAPOL³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÏÆ·ò¸ã¡¢ËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¡°Ê²¼¡¢TRAPOL¡Ë¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×*¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍºàÇÉ¸¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢TRAPOL¤Ï£±Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤ò´Ñ¸÷¿Íºà¤È¤·¤Æ°ËÀ§Ì¾Â¼¤ØÇÉ¸¯¤·¡¢Ì±´Ö¤ÎÃÎ¸«¤ÈÃÏ°è¤ÎÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ËÀ§Ì¾Â¼¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
*ÁíÌ³¾Ê¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡§ ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ë½êºß¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤Î¼Ò°÷¤ò°ìÄê´ü´Ö¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é ÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤Î¸þ¾åÅù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¡£
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Èþ¤·¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ËÀ§Ì¾Â¼¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÈÅÁÅý¹Ô»ö¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¿¶¶½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ËÀ§Ì¾Â¼¤Ç¤ÏÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç¿Íºà¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿´ë²èÎÏ¡¦È¯¿®ÎÏ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤òÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢´Ñ¸÷¤ò¼´¤È¤·¤¿ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TRAPOL³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢°ËÀ§Ì¾Â¼¤Î¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦¿Í¡¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£³°Éô¤Î»ëÅÀ¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤ÎÃÎ·Ã¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ËÀ§Ì¾Â¼¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇÉ¸¯´ü´Ö
2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é2028Ç¯3·î30Æü¤Þ¤Ç¡ÊºÇÄ¹£³Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¹¹¿·²ÄÇ½¡Ë
¢£ ÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡¡ÇÉ¸¯½¾¶È°÷¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÎëÌÚ±Í¡Ê¤¹¤º¤ ¤¨¤¤¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ËÌ³¤Æ»
Î¬¡¡Îò¡¡
ÀçÂæÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤éÎ¥Åç½ä¤ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë150°Ê¾å¤ÎÅç¡¹¤ØË¬¤ì¤ë¡£Åç¤Î¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÅçÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤é¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÎ¥Åç·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÅçº¬¸©¤ÎÃÎÉ×Î¤Åç¤Ë¤ÆÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¼ç¤Ë´Ñ¸÷¤ä¥¬¥¤¥É´ØÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿³¤¤ä¼«Á³¤È´Ø¤ï¤ë¸½¾ì³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤È¤·¤ÆSUP¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤ÓÀø¿å»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Î³¤³°ÊüÏ²¤ò·Ð¤ÆTRAPOL¤Ë»²²è¤·¡¢°ËÀ§Ì¾Åç¤ÎÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ °ËÀ§Ì¾Â¼¡¡³µÍ×
²ÆìËÜÅç¤«¤é¥Õ¥§¥êー¤ÇÌó1»þ´Ö¡¢ËÌÀ¾³¤°è¤ËÉâ¤«¤Ö°ËÀ§Ì¾Åç¤Ï¡¢ÌÌÀÑÌó15.4 km²¡¢¼þ°ÏÌó17 km ¤Î¾®¤µ¤ÊÎ¥Åç¤Ç¤¹¡£ Î°µå²¦Ä«ÂèÆó¾°»á¤Î»ÏÁÄ¡¦¾°±ß²¦À¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾°±ß²¦¸æÄí¤ä¾°±ß²¦Êè¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê°ä»º¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÅçÆâ¤Ç¤Ïµù¶È¤äÇÀ¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡¢¼«µë¼«Â¤ÎÊ¸²½¤¬¸½ºß¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¶¦Â¸¤·º£¤â¤Ê¤ªÎ°µå²¦Ä«¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¡¢¤½¤·¤ÆÅçÌ±¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Åç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
°ËÀ§Ì¾Â¼¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vill.izena.okinawa.jp/
(°ì¼Ò)¤¤¤¼¤ÊÅç´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://izena-kanko.jp/
¢£ TRAPOL³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
TRAPOL³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹Àè¤¬¡È²ñ¤¤¤¿¤¤Í§Ã£¡É¤Ç°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë¡È¿´¤¬Æ°¤¯ÂÎ¸³¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹Î¹¹Ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Î¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ãーÀ©ÅÙ¤«¤é2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÍå¿ËÈ×¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢ー¤ä´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§TRAPOL³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÏÆ ·ò¸ã
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç3ÃúÌÜ6ÈÖ16¹æ ´ØÅÅ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
ÀßÎ©¡§2019Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢Î¹¹Ô¡¦ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¸ø¼°HP¡§https://trapol.jp/company