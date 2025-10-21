ファミリーレストラン ジョイフル「テーブル決済」全店導入のお知らせ～スマホひとつでご注文＆お支払いOK！～

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、2025年10月21日（火）15時より、全国のジョイフルの客席でお好きなタイミングで従業員を介さずに会計ができる、「テーブル決済」の運用を開始いたします。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

今春、全店導入が完了したQRコード決済や、公式アプリの機能充実など、今後もデジタル施策を積極的に活用し、顧客満足度の向上に努めてまいります。

テーブル決済の流れ

１.テーブル毎に設置しています「QRコード」を、お客様のスマホで読み込みます。

２.メニューをご注文後、お支払い方法を、クレジットカードやQRコード決済より選択して決済します。

３.決済完了画面が表示されたら、決済完了となります。

４.退店の際、伝票をレジ台に設置している回収BOXへ入れてください。

▲レジに、上記が表示されたBOXを設置しています。

※以下の店舗では、テーブル決済は対応しておりません。予めご了承ください。

＜山口県＞下関ホテル内店

＜福岡県＞福岡和白店・福岡宗像ホテル内店・小倉店

＜大分県＞鶴崎店・津久見店・安心院店

＜熊本県＞熊本大津店・合志北バイパスホテル内店

＜宮崎県＞高鍋店

＜鹿児島県＞奄美長浜店・奄美龍郷店・徳之島店・奄美空港店・奄美入舟店・種子島西之表店

＜沖縄県＞おもろまち店・しおざき店・宮古店・まえはら店・古謝店・宜野湾コンベンションシティ店・喜友名店

会社概要

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等