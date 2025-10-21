「エヴァンゲリオン Mark.06」が、アーティストコラボによりポリストーン製スタチューに

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットジオラママスターラインから、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン Mark.06 (Concept By Josh Nizzi)』をリリースいたしました。予約受付は10月21日よりスタート。商品の発売は2027年1月～2027年4月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/eva-evangelion-mark06-concept-by-josh-nizzi-udmeva-09s.html

より神々しく、よりメカニカルに。

“真のエヴァンゲリオン”を、イマジネイティブに再構築

独創的なアプローチによって、優れたキャラクターデザインを再構築する“Concept By Josh Nizzi”。ハリウッドきっての才能と贈るこのコラボレーションラインに、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のエヴァンゲリオン Mark.06が登場。

エヴァンゲリオンMark.06の神々しさを、ジョシュ・ニジー氏ならではのコンセプトワークで具現化しました。瓦礫の街へ軽やかに舞い降りるポージングは、救世主の顕現を思わせます。

そして精緻を極めた構造美は、人間が到達できない秩序そのもの。SFのリアリティにより再定義された神話の存在--それが本作です。

より人体の比率に近づけたプロポーションを彩るのは、工業的なニュアンスを色濃くしたメタリックネイビー。

各部にあしらわれたオレンジも重機を想起させ、機体の実在感を高めています。

また手にしたカシウスの槍も、本体と同様に再構築。クリアパーツの赤い矛先と精密なモールドが、槍に秘められた力を静かに示します。

さらにディスプレイのバリエーションが広がるギミックもご用意しました。頭部の赤いバイザーは、内蔵LEDユニットにより発光。

頭上の光輪の有無も選択可能です。思い思いの組み合わせで、印象的なシーンを演出してください。

そして本ボーナス版は差し替えにより、頭部装甲を解除した姿にすることが可能です。

メカニカルなアレンジにより、その神々しさを際立たせた“真のエヴァンゲリオン”。今、あなたのコレクションルームに降り立ちます。

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

アルティメットジオラママスターライン

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』

エヴァンゲリオン Mark.06 (Concept by Josh Nizzi) ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなります。

商品価格 ：\236,390（税込）

発売時期 ：2027年1月～4月頃

販売数量 ：400

シリーズ ：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』

フォーマット：アルティメットジオラママスターライン

サイズ：Non Scale

全高：91cm 全幅：53cm 奥行：42cm

全高：90cm 全幅：57cm 奥行：42cm（頭部装甲解除時）

重量：15.8kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・頭部×1（装甲）

・左肩パイロン×2（光輪有、無）

・左手×1（素手）

・特製ベース

・LED発光ギミック（バイザー）

・ボーナス版：頭部×１（素体）、左手×1（頭部装甲）

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：(C) カラー

