「エヴァンゲリオン Mark.06」が、アーティストコラボによりポリストーン製スタチューに
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットジオラママスターラインから、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン Mark.06 (Concept By Josh Nizzi)』をリリースいたしました。予約受付は10月21日よりスタート。商品の発売は2027年1月～2027年4月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/eva-evangelion-mark06-concept-by-josh-nizzi-udmeva-09s.html
より神々しく、よりメカニカルに。
“真のエヴァンゲリオン”を、イマジネイティブに再構築
独創的なアプローチによって、優れたキャラクターデザインを再構築する“Concept By Josh Nizzi”。ハリウッドきっての才能と贈るこのコラボレーションラインに、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のエヴァンゲリオン Mark.06が登場。
エヴァンゲリオンMark.06の神々しさを、ジョシュ・ニジー氏ならではのコンセプトワークで具現化しました。瓦礫の街へ軽やかに舞い降りるポージングは、救世主の顕現を思わせます。
そして精緻を極めた構造美は、人間が到達できない秩序そのもの。SFのリアリティにより再定義された神話の存在--それが本作です。
より人体の比率に近づけたプロポーションを彩るのは、工業的なニュアンスを色濃くしたメタリックネイビー。
各部にあしらわれたオレンジも重機を想起させ、機体の実在感を高めています。
また手にしたカシウスの槍も、本体と同様に再構築。クリアパーツの赤い矛先と精密なモールドが、槍に秘められた力を静かに示します。
さらにディスプレイのバリエーションが広がるギミックもご用意しました。頭部の赤いバイザーは、内蔵LEDユニットにより発光。
頭上の光輪の有無も選択可能です。思い思いの組み合わせで、印象的なシーンを演出してください。
そして本ボーナス版は差し替えにより、頭部装甲を解除した姿にすることが可能です。
メカニカルなアレンジにより、その神々しさを際立たせた“真のエヴァンゲリオン”。今、あなたのコレクションルームに降り立ちます。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/eva-evangelion-mark06-concept-by-josh-nizzi-udmeva-09s.html
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
アルティメットジオラママスターライン
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』
エヴァンゲリオン Mark.06 (Concept by Josh Nizzi) ボーナス版
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなります。
商品価格 ：\236,390（税込）
発売時期 ：2027年1月～4月頃
販売数量 ：400
シリーズ ：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』
フォーマット：アルティメットジオラママスターライン
サイズ：Non Scale
全高：91cm 全幅：53cm 奥行：42cm
全高：90cm 全幅：57cm 奥行：42cm（頭部装甲解除時）
重量：15.8kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・頭部×1（装甲）
・左肩パイロン×2（光輪有、無）
・左手×1（素手）
・特製ベース
・LED発光ギミック（バイザー）
・ボーナス版：頭部×１（素体）、左手×1（頭部装甲）
※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）
権利表記 ：(C) カラー
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/