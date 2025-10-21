イー・ファルコンが提供する「eF-1G」、PHONE APPLI社のマネジメント支援サービス「ManejaS」と連携

株式会社イー・ファルコン

株式会社イー・ファルコン（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 伸明）が提供する「適性検査eF-1G（エフワンジー）」は、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）が提供するマネジメント支援サービス「ManejaS（マネジャス）」と2025年10月21日（火）よりサービス連携を開始したことをお知らせします。

PHONE APPLI社とのサービス連携の背景

近年、組織には多様な人材が集まり、それぞれの個性や強みを活かしたマネジメントが組織の持続的成長のためにより重要視されています。一方で、マネージャーがメンバー一人ひとりの特性や価値観を把握し、最適なマネジメントを行うことは容易ではなく、業務範囲の広がりとともにその負担は増加傾向にあります。

こうした背景のもと、人々の個性や特性を重視したコミュニケーション改革を通して人的資本経営を実践するPHONE APPLI社は、お客さまの現場からの声に寄り添い、マネジメント業務負担を軽減し、コミュニケーションの最適化を目指して「ManejaS」を開発しました。さらに、一人ひとりの特性に合わせたより精度の高いマネジメントガイドを実現するために、性格傾向診断機能の搭載を検討するなかで、イー・ファルコンと出会い、その幅広い業種、規模の企業での豊富な導入実績や、人的資本やHRテック領域での強みをご評価いただき、協業することとなりました。

この協業により、ManejaSをご利用いただく企業及びマネージャーの方々に対し、メンバー一人ひとりの個性や強みをより直感的かつ客観的に把握し、チームの成長につながる新たなマネジメント体験をお届けします。

「適性検査eF-1G」の活用による「ManejaS」の新機能

「ManejaS」に「eF-1G」の機能が搭載されることで、以下の特長を持つ性格傾向診断が可能になります。

1．全40パターンにタイプ分類される性格傾向診断機能

251問の設問に回答することで、個人のパーソナリティを「5つの認知・思考スタイル」と「8つの役割志向タイプ（動物キャラクター）」を掛け合わせた全40パターンに分類します。これにより、従業員の細かな性格特性やモチベーションの源泉、コミュニケーションスタイルなどを直観的に把握することができます。

※画像はイメージです2．個別最適なマネジメントガイドの提示

この詳細な診断結果を元に、「ManejaS」はマネージャーに対し、各メンバーの特性に応じた個別最適なマネジメントガイドを提案します。モチベーションが上がる環境やサポートの方法、能力を効果的に引き出す声かけや役割分担などの具体的なアドバイスが提示され、マネージャーの負担を軽減しつつ、メンバーの活躍を支援します。

※画像はイメージです

「eF-1G」が持つ高い診断精度と網羅性が、「ManejaS」の「性格傾向診断」の土台となることで、企業や個人にとって大きな負担となる離職の防止、そしてエンゲージメントの向上に大きく貢献してまいります。

「ManejaS」について

「ManejaS」は、複雑化するマネジメント業務のなかでマネージャーとメンバーの認識ギャップや組織課題を“可視化”し、具体的なアクション提案まで一気通貫で支援するクラウドサービスです。エンゲージメントサーベイ、性格傾向診断、マネジメントフィードバックなど多角的なデータを活用し、現場の状況や個々の特性に合わせた最適なマネジメントを実現します。これにより、マネージャーの負担軽減とチームの行動変容を促し、人材の活躍支援や組織全体のエンゲージメント向上に貢献します。

「適性検査eF-1G」について

製品サイト :https://lp.phoneappli.net/managersupport

「適性検査eF-1G」は、個人・組織の特徴を可視化するアセスメントツールです。HCM（Human Capital Management、人的資本管理）における採用、配置、育成、登用などの課題解決を支援しています。eF-1Gは以下の3つの理由から、多くの企業様に利用いただいています。

１.業界トップクラスの測定項目数と診断精度

個人の特性や能力を詳細に測定し、職種や役割のポテンシャルを把握できます。

２.採用だけでなく多様な目的やシーンに対応

採用・育成・マネジメントなど活用シーンに応じた5種の結果レポートが出力できます。また、個人の特性や能力だけでなく、組織単位の性格特性を捉えることができる組織診断機能も搭載されています。

３.個社固有のカスタマイズ性

経営戦略や人材戦略に合わせた人材要件の定義や採用基準の作成、レポートのカスタマイズが可能です。さらに、蓄積データを用いた分析・解析、研修の提供などを通じて課題解決を支援します。

製品サイト :https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g

株式会社PHONE APPLI について

【代表取締役】大林 春彦

【所在地】〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

【設立】2008年1月

【公式サイト】https://phoneappli.net/

【事業内容】PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

株式会社イー・ファルコン

当社は、『科学と感性で、人の可能性を引き出し組織と社会の発展を実現する』というパーパスを掲げ、2000年の創業以来、適性検査の開発および適性検査で取得できるパーソナリティデータを用いたソリューションを提供しています。

一人ひとりのキャリアを輝かせることを大事にし、採用だけでなく人材開発や組織開発における課題解決を支援しています。



【代表取締役】田中 伸明

【所在地】〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

【設立】2000年11月

【公式サイト】https://www.e-falcon.co.jp/

【事業内容】適性検査「eF-1G」をはじめとするアセスメントの開発・提供、取得データを利活用した人事課題の解決