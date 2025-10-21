【新商品】『和カフェ Tsumugi』に和スイーツ２品が登場！10/23（木）

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン「PRONTO（プロント）」を展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、『和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）』にて、「モンブランパンケーキ～ほうじ茶クリームと黒蜜添え～ 」と「くず餅プリン～きな粉と黒蜜添え～ 」を2025年10月23日（木）より発売いたします。

■概要

■商品説明

１．モンブランパンケーキ～ほうじ茶クリームと黒蜜添え～

ふわふわとした食感のスフレパンケーキに、栗の豊かな風味とラム酒の上品な香りを楽しめる渋皮入りのマロンクリームとディプロマットクリーム（※）をのせました。さらに渋皮栗の甘露煮をトッピングし、ほうじ茶ホイップクリーム、バニラアイス、手作りの白ごまのチュイールクッキーを添えました。別添えの黒蜜をかけて、“和×洋”の味わいをお楽しみください。

※ カスタードクリームとホイップクリームを合わせたクリーム

２．くず餅プリン～きな粉と黒蜜添え～

本葛粉を使用したもっちり食感の和風プリンです。黒蜜ときな粉をかけてお召し上がりください。手土産にもぴったりなテイクアウト用もご用意いたしました。

■和カフェTsumugiとは

くず餅プリン～きな粉と黒蜜添え～テイクアウト用 ※黒蜜ときな粉付き。ふやき、あんこ、ホイップクリーム、白玉は付きません。

「和カフェTsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。「築地本願寺カフェ Tsumugi」や「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」など、関東エリアを中心に全国で19店舗を展開しています。（2025年10月現在）

公式HP：https://www.cafe-tsumugi.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tsumugi___official