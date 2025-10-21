林裕太がMC！北村匠海、綾野剛も登場！映画『愚か者の身分』ポッドキャストをTBS Podcastから全4話で配信
株式会社ＴＢＳラジオ
TBS Podcast『映画「愚か者の身分」ポッドキャスト～マモルの部屋より』
TBSラジオは、10月21日（火）から新しいPodcast番組『映画「愚か者の身分」ポッドキャスト ～マモルの部屋より』を配信します。
10月24日（金）公開の映画『愚か者の身分』をより楽しんでいただくため、作品の魅力や撮影秘話などをキャストたちがおしゃべりするトーク番組で、メインMCを主人公・タクヤの弟分・マモルを演じた若手俳優の林裕太さんが務めます。
初回のゲストは北村匠海さん、2回目のゲストは綾野剛さん！先輩2人との対談に少し緊張している林さんのMCぶりも注目です。
24日の公開初日に向けて、21日から1話ずつ配信予定。
映画『愚か者の身分』は、今年の釜山国際映画祭コンペティション部門で3人揃って俳優賞を受賞した注目作です。映画を観る前でも観た後でも！Podcastも合わせてお楽しみください。
番組は、SpotifyやApple Podcast、AmazonMusicなどで聴くことができます。
■Spotifyのリンクはこちら
https://open.spotify.com/show/0zein2JTke1KljvKb4lwdY
TBS Podcast『映画「愚か者の身分」ポッドキャスト～マモルの部屋より』
配信日時：10月21日（火）から24日（金）全4話 15時頃配信
出演者：林裕太 ／ゲスト：北村匠海、綾野剛、嶺豪一、永田琴（監督）
映画「愚か者の身分」公式サイト
https://orokamono-movie.jp/