ソーシャルインテリア、スタートアップ企業向けにオフィス構築支援の特別プランを開始

株式会社ソーシャルインテリア

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、家具・家電のセレクト型オンラインストアとオフィスの構築支援、家具什器受発注プラットフォームを展開する株式会社ソーシャルインテリア(東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア)は、2025年10月20日よりスタートアップ企業を対象に「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」の特別プランを開始したことをお知らせいたします。





プランの概要

本プランは、スタートアップ企業の成長に特に不可欠な「経営」「組織」「オフィス空間」を連動し、最適化することを目的としています。

ソーシャルインテリア 代表取締役社長の町野が、経営に関するご相談を承ります。

本プランを開始した背景

- 対象：スタートアップ企業 ※- 内容：経営相談（経営と組織、それに紐づくオフィスづくりに関して）※社員数30名以上の企業様限定となります。予めご了承ください。プラン詳細 :https://socialinterior.com/lp/lp016-02/

「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、これまで2,000社以上の企業にご利用いただき、働き方や組織文化に寄り添ったオフィスの実現をサポートしてまいりました。

また、当社自身もスタートアップとして成長を重ねてきた経験を持ち、企業フェーズごとの課題やスピード感を理解しています。

今回のプランでは、こうした経験やノウハウをより活かしやすいスタートアップ企業を対象に、スピーディーな成長を後押しすることを目指しています。

代表取締役社長 町野のコメント

今、世界的にリモートワークベースからオフライン出社ベースへの転換、そして、優秀層の獲得の高度化の流れがより強く出てきています。そのトレンドの解決策の一つとして、戦略的なオフィスのあり方が改めて大手企業に限らずスタートアップにも求められています。



当社は本問題につながる実効的オフィスづくりのサポートを行っています。

当社自体もスタートアップですので、これまでの4度の移転を通した経験やノウハウを惜しみなく提供いたします。ぜひ、ご連絡をいただければと思います。

ソーシャルインテリアについて

https://socialinterior.com/corporate/

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフィス構築支援事業」「INTERIOR BASE事業」の3事業を展開しています。

オンライン販売事業

家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフィス構築支援事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

INTERIOR BASE事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電の通販サービス「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

- ソーシャルインテリアhttps://socialinterior.com/corporate/- サブスクライフhttps://subsclife.com/- ソーシャルインテリア オフィス構築支援https://socialinterior.com/- INTERIOR BASEhttps://interiorbase.jp/- THE MUSEUMhttps://socialinterior.com/the-museum/

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)