ガンベロロッソのイタリアワインガイドブックで最高評価「トレ・ビッキエーリ」を11アイテムが受賞

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：Thierry Cohen(ティエリー・コーヘン) )が輸入販売するイタリアワイン11アイテムが、ガンベロロッソによる世界で最も権威あるイタリアワインのガイドブック『ヴィーニ・ディタリア（イタリアワインガイド）2026年度版』で、最高評価の「トレ・ビッキエーリ」（3グラス）を獲得しました。

◆当社取り扱いの受賞ワイン一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160/table/35_1_c81acab8f4c38696143a67f41b43a3b3.jpg?v=202510210458 ]

〇印は受賞ヴィンテージが出荷可能です

来たる10月28日（火）には東京で、ガンベロロッソによる国内最大級の業界向け試飲会「トレ・ビッキエーリ試飲会」が開催され、最高評価の「トレ・ビッキエーリ」（3グラス）を獲得した高品質のイタリアワインが一堂に集結するとともに、ワイン生産者も多数来日します。当社の取り扱いワイナリーでは、コッラヴィーニ社が来日予定です。

◆ガンベロロッソについて

ガンベロロッソ(Gambero Rosso)は、イタリアで有名なグルメ専門のガイドブックです。評価ガイドにはさまざまなカテゴリーがあり、「ヴィーニ・ディタリア(Vini d’Italia)」と呼ばれるワインガイドでは、イタリア全土から選び抜かれたワインを4段階で評価します。最高評価のトレ・ビッキエーリ（３グラス）は、世界のワイン業界の指標となる影響力の大きな賞です。

本年度は4万点以上のサンプルから選考がはじまり、トレ・ビッキエーリ（３グラス）に選出されたのはわずかに508アイテムでした。

◆日欧商事について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀に渡り、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介しています。

全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

また、イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社 公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99百万円

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社