【ＴＶＣ】「裏起毛オカヤマデニム」を１０月２１日（火）より本格展開

イオン株式会社

イオンリテールは１０月２１日（火）より、「イオン」「イオンスタイル」約２８０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」「トップバリュコレクションオンライン」にて、「ＴＶＣ（ティーヴィシー）」より、岡山県で縫製したmade in japanの「裏起毛オカヤマデニム」レディス３種類・メンズ３種類※２）を本格展開します。




岡山県は１９６０年代に日本で初めてジーンズが作られた場所です。その技術は日本国内にとどまらず海外でも大きな評価を得ています。





ＴＶＣ「裏起毛オカヤマデニム」は、あたたかみのある裏起毛と吸湿発熱機能で、寒い季節に最適なパンツです。伸縮性の高いストレッチ素材のため、楽にはけて、動きやすい仕様です。レディス・メンズとも、前年より１,０００円お値打ちにし、コーディネートしやすいストレートシルエットを展開しています。



ＴＶＣは、これからもお客さまや従業員とのコミュニケーションの中で生まれたアイデアを取り入れた商品開発を行い、お客さまの「毎日にフィットする服」をお届けしてまいります。



【販売概要】



レディス（コイアオ）

レディス（アオ）

レディス（コイアオ）


メンズ（コイアオ）

メンズ（クロ）

メンズ（コイアオ）

商品名：ＴＶＣ 裏起毛オカヤマデニム


本格展開日：２０２５年１０月２１日（火）


展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２８０店舗※１）


ＷＥＢ販売：


「イオンスタイルオンライン」


https://aeonretail.com/Page/f-tvc.aspx


「トップバリュコレクションオンライン」


https://topvalucollection.jp/c/2025/okayamadenim


価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）


カラー：クロ・アオ・コイアオ


サイズ：レディス　ウエスト６１ｃｍ・６４ｃｍ・６７ｃｍ・７０ｃｍ・７３ｃｍ


メンズ　ウエスト７６ｃｍ・７９ｃｍ・８２ｃｍ・８５ｃｍ・８８ｃｍ・９１ｃｍ



※１：北陸信越・関東・東海・近畿・中四国の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。


※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。



