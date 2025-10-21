美容フリーランスのための完全個室型シェアサロン『BEAUTY SHARE SALON』利用者交流会を開催│独立開業オーナー同士のつながりが新たな価値を生む
株式会社クラウドビューティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：望月雅彦）が運営する完全個室型シェアサロン 『BEAUTY SHARE SALON』 が、利用者である美容サロンオーナーを対象とした 交流イベント を開催しました。
イベント当日は、セラピスト・アイリスト・ネイリストなど、各分野で活躍する独立サロンオーナーが渋谷区のレストラン会場に集結。
同じシェアサロンで活動する仲間同士が、日頃のサロン運営の悩みや成功事例を共有し、
今後のビジネスにつながる交流を深める場となりました。
■ 「ひとりで独立」でも、ひとりじゃない。
『BEAUTY SHARE SALON』は、美容業界で増え続けるフリーランスや独立開業希望者のために誕生した、都内中心部に位置する完全個室型のシェアサロンです。
一般的な面貸しサロンと異なり、
・完全個室として専有空間が確保されていること
・Wi-Fiやベッド等の備品をはじめ、プロ仕様の設備を完備していること
・専任コンシェルジュによる見学・契約サポートがあること
・サロン集客など、運営のお悩みを解決する無料セミナーの充実
が特徴。
“場所を借りる”だけでなく、“同じ志を持つ仲間と出会える”のがBEAUTY SHARE SALONの魅力です。
今回のイベントでは、開業したばかりのオーナーが先輩利用者にサロン運営のコツを聞いたり、
コラボメニューのアイデアを出し合ったりと、自然な形で新しいつながりが生まれていました。
交流会の様子
▽▼▽▼参加者の声をご紹介▽▼▽▼
参加のあったサロン様は業種も店舗もバラバラ。
だからこそ生まれる、多様な情報を交換できるコミュニティ。
皆個人サロンのため、残念ながら急なお客様の予約で参加キャンセルとなった方もいましたが、今後も定期開催を予定しています。
「同じシェアサロンにいても、顔は知っててもなかなか話せるタイミングはないから嬉しい」
「BEAUTY SHARE SALONでサロンを始めてから、こんなにいろんな専門分野があるって知った」
「もっとお客様にサービス提供したくて、ネイルサロン経営しながら美容師資格を取ったばかり」
など、互いに参考にできる意見交換や新たな交流が生まれました。
開催後のアンケートでも、「是非また開催してほしい」「次も参加して、もっと他のサロンとも交流してみたい」などコミュニティ参加に前向きな回答を沢山いただきました。
独立＝孤独ではなく、“支え合える環境”があることが、BEAUTY SHARE SALONの大きな魅力のひとつです。
■ 現在の空室情報と見学案内
現在は『BEAUTY SHARE SALON 渋谷表参道本店』『恵比寿店』ともに空室がございますが、各サロン共に残り1部屋となっています。
ご見学は随時受付中。サロン設備や利用プランの詳細を、専任スタッフがご案内いたします。
【見学予約はこちら】
https://salon.beautyshare.jp/contact-visit/
また、初めてシェアサロンを検討される方向けに、オンライン説明会も開催中。
開業までの流れやプランの違いなど、詳しく知りたい方はこちらへのご参加がおすすめです。
【説明会情報はこちら】
https://salon.beautyshare.jp/seminar/
BEAUTY SHARE SALONの公式サイト
https://salon.beautyshare.jp/
■シェアサロン運営元「クラウドビューティ」について
会社名：株式会社クラウドビューティ
所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階
代表者：代表取締役 望月雅彦
事業内容：美容フリーランス向けシェアサロン事業、サロン管理システムの開発・提供、集客支援サービス
URL：https://cloudbeauty.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社クラウドビューティ 広報担当
E-mail：press@cloudbeauty.jp