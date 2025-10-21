革新性と品質で世界を照らす“NITECOE”新登場

株式会社ハイマウント

NITECOREは、2007年設立の革新的なポータブルライトを展開する専門ブランドです。警察や軍、登山家など、世界中のプロフェッショナルから高い信頼を得ており、「Keep Innovating（革新を止めない）」を理念に、100件以上の特許を取得。iF、レッドドット、IDEA、グッドデザインといった世界4大デザイン賞すべてを受賞するなど、その革新性と品質で世界を照らし続けています。

注目の機能！3種類の光色を自在に切り替える「MCT」

NITECOREの中でも注目して欲しい機能のひとつが「MCT（Multiple Color Temperatures）」です。MCTとは、ひとつの光源で「ウォーム」「ニュートラル」「クール」の3種類の光色を自在に切り替えられる画期的な機能のこと。シーンや天候に合わせて最適な光を選ぶことができるのです。

例えば、霧の日にはまぶしさや反射を抑えるウォーム。手元作業にも適しています。ニュートラルはその名の通り自然な光で、キャンプからナイトハイクまでマルチに使えます。遠方照射ならクール。明るくクリアに照らし、目が疲れにくいという利点も。MCTは自在に光を切り替えられるから、どんな環境変化にも対応し、あなたをサポートしてくれるのです。NITECOREではこのMCTが搭載されたモデルも含め、ウルトラライトユースからプロフェッショナル仕様まで幅広い製品をラインナップしています。

ULハイカーから圧倒的人気を誇る超軽量ヘッドランプシリーズ

NU20 Classic｜ULハイカーに支持される超軽量ヘッドランプ

わずか38gという超軽量設計で、ULハイカーに人気のNU20 Classic。赤色灯も備えており、ナイトハイクやキャンプシーンにも最適です。USB-C充電式のため、他の装備と電源を統一しやすく、使い勝手にも優れています。点灯時間は、ターボモードで最大360ルーメンが約2時間、ミッドモードでは38ルーメンでおよそ7時間の使用が可能。長時間点灯向きではないものの、「必要なときに、必要な分だけしっかり光る」――そんな、“ミニマルさを極めたライト”としての魅力があります。



NU21｜ユニボディの光学レンズで、ムラのないやわらかな明るさを

NU21は、最大360ルーメンの明るさで約58メートル先まで照射可能。テント泊や山小屋泊でも安心の光量を確保します。4段階の明るさ調整に加え、緊急時に役立つSOSモードやビーコン機能も搭載。夜間の視力保護や長時間の視認性確保のために、赤色灯への切り替えも可能です。初めての方でも扱いやすい、シンプルで直感的な操作性が魅力。待機中の電力消費はごくわずかで、ほぼ1年中スタンバイ可能。また、定電流回路を採用しているため、点灯中の光が安定し、快適な使用感が持続します。

NU25 MCT UL｜MCT搭載だから、必要な明るさをちょうどよい光で

NU25 MCT ULは、軽量性と高機能を兼ね備えた、UL志向の多機能ヘッドランプ。最大400ルーメンの明るさで、最大132メートル先まで照らすことができるパワフルな仕様です。MCTを搭載しており、使用環境や天候に応じて、目にやさしく快適な光を選択可能。ロー／ハイ／スローフラッシュの3つの点灯モードに加え、緊急時に役立つSOSやビーコンモードも備えています。さらに、付属の収納ポーチは拡散用ディフューザーとしても使え、やわらかい光を広範囲に届けるランタン代わりにも。荷物を増やさずに照明の幅を広げられる、頼れる一台です。

パワフルかつマルチに使えるアウトドアヘッドランプシリーズ

NU25 MCT | MCT搭載で光の表現力が進化した、万能ヘッドランプ

暖色から寒色まで3種類の光色が選べるMCT機能を搭載し、天候やシチュエーションに合わせた照明が可能です。赤色灯やSOSモードなども備えており、日常使いからアウトドア、緊急時まで幅広く活躍してくれる信頼の一台です。ヘッドバンドとブラケットには、プロ向けモデルにも採用されている高い通気性と安定感を誇る設計を採用。長時間装着しても快適で、ストレスのない使用感を実現しています。防塵・防水性能はIP66をクリアしており、雨や砂塵の多い環境でも安心して使用可能。アウトドアを愛するすべての人におすすめできる、信頼性の高いヘッドランプです。

NU31 | 高耐久ボディで大容量バッテリーの頼れるオールラウンダー

550ルーメンの明るさと高耐久ボディが魅力。本体前面は、耐久性に優れたアルミ合金製。放熱性にも優れているので、長時間の使用でも安心です。1,800mAhの大容量リチウムイオン電池を内蔵し、最大147時間のランタイムを誇ります。カラーバリエーションはスレートグレー、チルブルー、タンジェロオレンジの3色。傷や指紋がつきにくいプレミアム素材を採用し、アウトドアにも街にも馴染むデザインに仕上がっています。さらに、誤点灯を防ぐロックアウトモード、夜間の視認性を高める反射ストリップ付きのヘッドバンドなど、細部までこだわった設計で、アウトドアでも日常でも信頼して使える一本です。

コンパクトなのにパワフルなミニキーライトシリーズ

TIKI | 手のひらサイズなのに、しっかり明るいキーライト

メインLEDにはOSRAM P8を採用しており、小型ながら中央にしっかりとした明るさを持ちつつ、周囲までやわらかく広がるバランスの良い光を実現しています。サブLEDは本体側面に配置され、レンズやリフレクターを使用せず、フロスト加工されたボディを通してやさしく拡散する設計で、広範囲をふんわり照らし、視認性と広がりの両立を実現。4段階の調光が可能で、高演色LEDとUVライトの切り替えにも対応しており、用途に合わせた柔軟な使い分けが可能です。コンパクトでありながら明るさと多機能性を兼ね備えており、キーライトとしての完成度も非常に高く、毎日の持ち歩きにもぴったりな、頼れる一本です。

TIKI GITD | 蓄光ボディで暗闇でも見つけやすい

透明でフロスト加工が施されたボディに蓄光素材を採用しており、明るい場所で光を蓄えると暗所でほんのり発光するため、カバンの中やテント内でもすぐに見つけやすく便利です。グリーン蓄光は視認性が高く非常灯など安全確保に適しており、ブルー蓄光は目に優しく疲れにくい色合いでリラックス効果があり、長時間の使用に向いています。IP66の防塵防水性能を備え、強い雨や水しぶきにも耐えられるタフな設計で、コンパクトかつ軽量なのでキーチェーンに付けて持ち運ぶのにも最適です。

TINI3｜MCT搭載。コンパクトなのにハイテク満載で600ルーメンの実力

手のひらに収まるコンパクトなボディに最新技術を凝縮したTINI3は、用途に応じて光の色や明るさを自在に切り替えられるスマートなライトです。最大600ルーメンの明るさと最長90mの照射距離で、手元だけでなく周囲までしっかりと照らします。TURBOモードを除くすべての出力モードで長時間の連続点灯が可能で、最長約85時間の使用が実現しました。OLEDディスプレイによりモードやバッテリー残量をひと目で確認でき、直感的なデュアルボタン操作に加え、MCTや誤操作を防ぐロックアウトモードも搭載し、使い勝手も抜群です。さらにIP54の防塵・防滴性能と2mの落下耐性を備え、USB-C充電対応で充電しながらの使用も可能なため、緊急時でも安心して使えるナイトライトとして重宝します。

NITECOREの製品は種類も豊富。多機能なヘッドランプから高性能なフラッシュライトまで、さまざまなシーンに合わせたアイテムがそろっています。あなたのライフスタイルにぴったりの一台がきっと見つかるはず。使いやすさや用途に合わせて、あなただけのベストギアを見つけてみてください。

