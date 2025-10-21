圧電セラミックス 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月16に「圧電セラミックス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。圧電セラミックスに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
圧電セラミックス市場の概要
圧電セラミックス 市場に関する当社の調査レポートによると、圧電セラミックス 市場規模は 2035 年に約 66 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 圧電セラミックス 市場規模は約 28 億米ドルとなっています。圧電セラミックス に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、圧電セラミックスの市場シェアの成長は、小型化の傾向と業界全体でのスマート製造の実践の増加による消費者向け電子機器の販売の増加という成長要因の結果です。
圧電セラミックスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/piezoelectric-ceramics-market/590641720
圧電セラミックスの市場調査では、半導体分野の成長と5G及びIoTデバイスの需要の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。アジア太平洋地域を中心に半導体施設の拡張に対する政府支援の強化は、圧電セラミックスがリソグラフィーステージ、パッケージング装置、ウェーハ検査システムなどに使用されていることから、市場の成長に貢献しています。
5G及びIoTインフラの世界的な拡大は、スマートホームシステムや自動運転車など、様々な用途においてリアルタイムデータ、センシング機能、超応答性、低消費電力センサーを提供する圧電セラミックスの需要を押し上げています。
しかし、熟練労働力の不足が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。圧電セラミックスの生産設備には、材料科学と精密工学の専門知識を持つ熟練した専門家が必要です。いくつかの地域では熟練労働力が不足しており、市場の発展を阻害しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332310&id=bodyimage1】
圧電セラミックス市場セグメンテーションの傾向分析
圧電セラミックス 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、圧電セラミックス の市場調査は、アプリケーション別、材料構成別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
圧電セラミックス市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641720
SDKI Analyticsによると、アプリケーション別に基づいて、センサー、アクチュエーター、トランスデューサーに分割されています。これらの子セグメントの中で、センサーは予測期間中に44.5%の市場シェアを占め、市場をリードすると予想されています。
圧電セラミックスは、高い耐久性、高速応答性、高感度といった特長から、センサーに最適です。これらの材料は、過酷な環境条件や、リアルタイムの監視・検知機能を実現する小型電子機器に適しています。ヘルスケア、自動車、産業オートメーション分野では、圧力・振動検知、モーションセンシング用途にこれらの材料が採用されています。これらすべての要因が、このセグメントの成長に貢献しています。
