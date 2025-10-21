『仮面ライダーゼッツ』コラボモデルのキッズシューズがABC-MART限定で10月23日より発売決定！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、2025年9月に放送を開始した『仮面ライダーゼッツ』をモデルとしたキッズシューズを2025年10月23日（木）より全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて発売いたします。

商品詳細：URL： https://www.abc-mart.net/shop/e/enkkidmna/

◆４つのフォームに合わせたカラー展開と「光る」ベルトストラップ

仮面ライダー史上初となる”胸に巻く変身ベルト”ゼッツドライバーをモチーフに、シューズベルトをななめに取り付けた本商品は、歩くたびに振動によってベルト部分が光る仕様になっています。アウトソールには近未来感を演出するクリアパーツを採用し、アッパー部分には仮面ライダーゼッツをイメージしたメッシュ素材を使用。インソールにも仮面ライダーゼッツをプリントし、履くときに靴の左右がわかりやすい仕様になっています。カラーはフォームチェンジをイメージした全4色展開です。

◆購入者限定のグリーティングイベントを開催！

本商品の発売を記念して、対象店舗にてイベント当日に仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデルを購入された方を対象に、仮面ライダーゼッツと撮影・握手ができるグリーティングイベントを開催いたします。

【イベント概要】

１.10月25日（土）

対象店舗 ：ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと横浜店

（〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 1F）

イベント会場：ららぽーと横浜 ノースストレートLaLaCUBE

イベント時間：１.12:00～ ２.14:00～ ３.16:00～ ４.18:00～

販売開始時間：10:00開店と同時に販売を開始いたします

２.11月9日（日）

対象店舗 ：ABC-MART GRAND STAGE あべのキューズモール店

（〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6-1 2F）

イベント会場：あべのキューズモール アーバンアベニュー

イベント時間：１.12:00～ ２.14:00～ ３.16:00～ ４.18:00～

販売開始時間：10:00開店と同時に販売を開始いたします

参加方法等の詳細は特設サイトをご確認ください。

♦商品概要

商品名 ：仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデル

カラー(左から) ：RED、BLUE、GREEN、PURPLE

サイズ展開 ：16cm～21cm（0.5cm刻み／20.5cm未展開）

価格 ：\6,490（税込）

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

◆本件に関するお問合せ

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）