『仮面ライダーゼッツ』コラボモデルのキッズシューズがABC-MART限定で10月23日より発売決定！

写真拡大 (全13枚)

株式会社バンダイ


株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、2025年9月に放送を開始した『仮面ライダーゼッツ』をモデルとしたキッズシューズを2025年10月23日（木）より全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて発売いたします。



商品詳細：URL： https://www.abc-mart.net/shop/e/enkkidmna/



◆４つのフォームに合わせたカラー展開と「光る」ベルトストラップ














仮面ライダー史上初となる”胸に巻く変身ベルト”ゼッツドライバーをモチーフに、シューズベルトをななめに取り付けた本商品は、歩くたびに振動によってベルト部分が光る仕様になっています。アウトソールには近未来感を演出するクリアパーツを採用し、アッパー部分には仮面ライダーゼッツをイメージしたメッシュ素材を使用。インソールにも仮面ライダーゼッツをプリントし、履くときに靴の左右がわかりやすい仕様になっています。カラーはフォームチェンジをイメージした全4色展開です。



◆購入者限定のグリーティングイベントを開催！


本商品の発売を記念して、対象店舗にてイベント当日に仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデルを購入された方を対象に、仮面ライダーゼッツと撮影・握手ができるグリーティングイベントを開催いたします。



【イベント概要】


１.10月25日（土）


対象店舗　　：ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと横浜店


　　　　　　　（〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 1F）


イベント会場：ららぽーと横浜　ノースストレートLaLaCUBE


イベント時間：１.12:00～　２.14:00～　３.16:00～　４.18:00～


販売開始時間：10:00開店と同時に販売を開始いたします



２.11月9日（日）


対象店舗　　：ABC-MART GRAND STAGE あべのキューズモール店


　　　　　　　（〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6-1 2F）


イベント会場：あべのキューズモール アーバンアベニュー


イベント時間：１.12:00～　２.14:00～　３.16:00～　４.18:00～


販売開始時間：10:00開店と同時に販売を開始いたします



参加方法等の詳細は特設サイトをご確認ください。


URL： https://www.abc-mart.net/shop/e/enkkidmna/



♦商品概要







商品名 ：仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデル


カラー(左から)　　：RED、BLUE、GREEN、PURPLE


サイズ展開 ：16cm～21cm（0.5cm刻み／20.5cm未展開）


価格 ：\6,490（税込）



(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



◆本件に関するお問合せ


＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）