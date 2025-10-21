ゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』、限定フィギュアが当たるイベント「生化獣大変異」を10月21日より開催！

IGG

全世界で人気のゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、2025年10月21日(火)より、イベント「生化獣大変異」を開催することをお知らせいたします。

本イベントは、プレイヤー自身の手で新たなクリーチャー「生化獣」を“合成”し、その創造性と獲得ポイントを競い合うものです。ランキング上位者には、本イベントのために特別制作されたオリジナルフィギュア「ゾンビハンター - ジェイデン」をはじめ、ここでしか手に入らない豪華報酬が贈られます。

■イベント「生化獣大変異」の特徴

45種の生化獣を創り出す「合成」の楽しみ

プレイヤーはゲーム内で手に入る遺伝子やアイテムを組み合わせ、自分だけの「生化獣」を創り出します。その組み合わせは45種類。図鑑をコンプリートする達成感と、未知のクリーチャーが生まれる瞬間の興奮を味わえます。

ランキング上位者には、世界で一つの限定報酬

イベント期間中の創造値を競うランキングで上位50名に入賞したプレイヤーには、本イベント限定のオリジナルフィギュア「ゾンビハンター - ジェイデン」やオリジナルグッズセットなど、希少価値の高い報酬が贈呈されます。コレクションをお楽しみの皆様にご好評いただける内容です。

■イベント開催期間

ポイント獲得期間: 2025年10月21日(火)9:00 ～ 10月27日(月)8:59 (JST)

合成期間（ランキング集計）: 2025年10月21日(火)9:00 ～ 10月28日(火)8:59 (JST)

ランキング報酬受け取り期間: 2025年10月28日(火)9:00 ～ 10月30日(木)8:59 (JST)

■参加方法

ゲーム内イベントページよりご参加いただけます。合成に必要なポイントは、イベントページへのアクセスやデイリータスクの達成、特定のパック購入などで獲得可能です。

※詳細なルールはゲーム内のお知らせをご確認ください。

■主な報酬

・オリジナルフィギュア「ゾンビハンター - ジェイデン」

・『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』オリジナルグッズセット

・レジェンドヒーローの欠片

・その他、ゲーム内豪華アイテム多数

■『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

・タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

・ジャンル：ゾンビ系戦略シミュレーションRPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/dls_japan

・対応OS：iOS/Android/Amazon/Steam

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/xftIWW

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。