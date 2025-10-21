倉敷アブレイズ、いよいよホーム開幕！津山総合体育館を真っ赤に染めよう！ 勝ちT配布・市民招待・サイン会など来場特典も充実！
ホーム開幕戦概要- 開催日 2025年10月25日（土）・26日（日）
- 会場 津山総合体育館（津山市山北669）
- 試合開始 両日とも14:00
- 対戦カード 倉敷アブレイズ vs 広島オイラーズ
来場特典＆イベント情報
先着500名様に「勝ちT」プレゼント！
10月25日（土）は、入場時に先着500名様へ応援Tシャツ「勝ちT」を配布。
会場を真っ赤に染めて、チームと一緒に戦おう！
また、試合前にはエキシビジョンマッチ（前座試合）として、まにわフェニックスと鏡野中学校が登場します。
地域の子どもたちがVリーグの舞台を体験し、
アブレイズとともに会場を盛り上げます。
津山市・美咲町 市民招待デー開催
両日とも、津山市・美咲町にお住まいの方を無料でご招待！
※申込フォームからの事前エントリーが必要です。詳細は公式サイトをご覧ください。
試合終了後には、選手によるサイン会を実施。
会場外ではキッチンカーが出店し、さまざまなグルメをお楽しみいただけます。
市民招待デーのお申込みフォームはこちら :
https://forms.gle/kkqJV9DuYbTubfRd6
チームTシャツ カスタマイズブース
今シーズンからスタートする新企画。
ファンクラブ特典Tシャツや新デザインTシャツに、お好きな番号や名前をその場でプリントできる特設ブースが登場！
その場で仕上がる「自分だけの応援Tシャツ」として、ファンの皆さんに楽しんでいただける体験型コンテンツです。今シーズンはホームゲームの中でスポット開催として実施。
第1回は津山大会（10月25日・26日）の会場に登場します。
おかやまスポーツフェストも同時開催
倉敷アブレイズの試合は、岡山県内7チームが連携する「おかやまスポーツフェスト スタンプラリー」の対象試合です。「furari」アプリでQRコードを読み取ってスタンプを集めよう！
2チーム以上の試合会場を巡り、2スタンプ以上を獲得しアンケートに答えると、抽選でサイン入りグッズや岡山名産品が当たります。
岡山の7チームがこの秋ひとつに！スポーツの力で岡山をもっと熱く！
おかやまスポーツフェストの詳細はこちら :
https://www.okayamasportsfest2025.pref.okayama.jp/
倉敷アブレイズからのメッセージ
津山でのホーム開幕戦は、今シーズンの大きな第一歩です。
試合はもちろん、イベントやグルメも一緒に楽しめる2日間。
ファンの皆さん、地域の皆さんの応援が、選手の力になります。
ぜひ会場で一緒に戦ってください！