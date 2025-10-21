倉敷アブレイズ、いよいよホーム開幕！津山総合体育館を真っ赤に染めよう！ 勝ちT配布・市民招待・サイン会など来場特典も充実！

ホーム開幕戦概要

- 開催日　2025年10月25日（土）・26日（日）
- 会場　津山総合体育館（津山市山北669）
- 試合開始　両日とも14:00
- 対戦カード　倉敷アブレイズ vs 広島オイラーズ


来場特典＆イベント情報

先着500名様に「勝ちT」プレゼント！


10月25日（土）は、入場時に先着500名様へ応援Tシャツ「勝ちT」を配布。


会場を真っ赤に染めて、チームと一緒に戦おう！


また、試合前にはエキシビジョンマッチ（前座試合）として、まにわフェニックスと鏡野中学校が登場します。


地域の子どもたちがVリーグの舞台を体験し、


アブレイズとともに会場を盛り上げます。





津山市・美咲町 市民招待デー開催

両日とも、津山市・美咲町にお住まいの方を無料でご招待！


※申込フォームからの事前エントリーが必要です。詳細は公式サイトをご覧ください。


試合終了後には、選手によるサイン会を実施。


会場外ではキッチンカーが出店し、さまざまなグルメをお楽しみいただけます。






市民招待デーのお申込みフォームはこちら :
https://forms.gle/kkqJV9DuYbTubfRd6



チームTシャツ カスタマイズブース

今シーズンからスタートする新企画。


ファンクラブ特典Tシャツや新デザインTシャツに、お好きな番号や名前をその場でプリントできる特設ブースが登場！


その場で仕上がる「自分だけの応援Tシャツ」として、ファンの皆さんに楽しんでいただける体験型コンテンツです。今シーズンはホームゲームの中でスポット開催として実施。


第1回は津山大会（10月25日・26日）の会場に登場します。






おかやまスポーツフェストも同時開催

倉敷アブレイズの試合は、岡山県内7チームが連携する「おかやまスポーツフェスト スタンプラリー」の対象試合です。「furari」アプリでQRコードを読み取ってスタンプを集めよう！


2チーム以上の試合会場を巡り、2スタンプ以上を獲得しアンケートに答えると、抽選でサイン入りグッズや岡山名産品が当たります。


岡山の7チームがこの秋ひとつに！スポーツの力で岡山をもっと熱く！







おかやまスポーツフェストの詳細はこちら :
https://www.okayamasportsfest2025.pref.okayama.jp/

倉敷アブレイズからのメッセージ

津山でのホーム開幕戦は、今シーズンの大きな第一歩です。


試合はもちろん、イベントやグルメも一緒に楽しめる2日間。


ファンの皆さん、地域の皆さんの応援が、選手の力になります。


ぜひ会場で一緒に戦ってください！