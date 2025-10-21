10月23日(木)20時スタート！秋の夜長を愉しむ至高の「ハロウィンセール」開催

株式会社イズミセ

極上ワインを特別価格でご提供 ハロウィンセール開催

開催期間：2025年10月23日(木)20:00 ～ 11月5日(水)23:59

人気の高級ワイン最大65%OFF、希少アイテムなど数量限定でご用意しております。

セロスの中でも超稀少なブラン ド ブラン「ジャック セロス ミレジム 2005」、メゾンの歴史を築いたマダムクリコへのオマージュ「ヴーヴ クリコ ラ グランダム 2008」、世界的巨匠コシュデュリ仕込みの技術と哲学とムルソー古樹から造る「ムルソー ヴィエイユ ヴィーニュ 2022 ローラン ブセイ」、老舗ブレの伝統的手法を駆使したボージョレ「サン タムール 2022ピエール ブレ」など今回も有名アイテムや知る人ぞ知る隠れた銘品まで珠玉のセレクションを取り揃えております。

厳選商品（表記はすべて税込）

ジャック セロス ミレジム 2005

エクストラブリュット

並行品 750ml

【25％OFF】通常価格 440,000円(税込)→

セール価格 330,000円(税込)

2008年に一新される前の先代アンセロムが手掛けた、セロスの中でも超稀少な「ブラン ド ブラン」

カルト シャンパーニュのパイオニアとして神格化されるジャック セロス。テロワール主義、自然農法、木樽熟成、低ドサージュなど、間違いなく近代のシャンパーニュ造りに最も影響をもたらした生産者です。あまりの入手困難さに幻と化するキュヴェも多数、リリースの度に世界中で争奪戦が繰り広げられています。ブリオッシュ、バニラ、そしてナッツや熟した林檎の香り、洋梨やアプリコットのコンフィを思わす味わいがミネラルをベースに感じられます。堅固なストラクチャー、深く複雑な味わいは、セロスのミレジムを物語っています。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/422942

ド ヴノージュ

ルイ キャンズ ロゼ 2002

750ml

【16％OFF】通常価格 33,000円(税込)→

セール価格 27,500円(税込)

欧州各国の王族に愛される

メゾン最高峰キュヴェ 稀少な2002年ロゼ

強烈でありながらもピュアで複雑な香りがあり、トーストしたモカ、ヌガー、濃縮されているがチョーキーでミネラルの風味のある赤い果実とパテ ド フルーツのアロマが感じられます。完璧にバランスが取れた構造的で魅力的なワインのようなロゼ シャンパーニュ。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/Rose/434175

ヴーヴ クリコ

ラ グランダム 2008

750ml

【26％OFF】通常価格 33,000円(税込)→

セール価格 24,200円(税込)

稀代のグレートヴィンテージ2008年

メゾンの歴史を築いたマダムクリコへのオマージュ。メゾン最高峰のプレステージ キュヴェ。1772年の創業以来、大胆でスリリングなシャンパーニュであり続けるヴーヴ クリコの“魂”が凝縮されています。2008年ヴィンテージは、シャンパーニュ地方の歴史の中でも特に恵まれた年として名高く、酸と熟度のバランスが完璧です。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/431275

ニコラ フィアット

コレクション ブラン ド ブラン 2015

750ml

【33％OFF】通常価格 9,900円(税込)→

セール価格 6,600円(税込)

優良年2015年

仏シェアNo.1が贈る 極上のブラン ド ブラン

現代のライフスタイルに合う味わいの追及と最新の醸造技術により多くのファンを獲得、1976年創設からわずか30年余りで、仏国内シェア1のメゾンへと目覚ましい発展を遂げたニコラ フィアット。フレッシュで洗練された味わいは、味覚の長けたセレブに大評判となり、瞬く間に世界へと広まっています。1976年と2003年に続き、2015年は1951年以降で3番目に暖かいヴィンテージ

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/Blancs-de-Blancs/433235

ムルソー ヴィエイユ ヴィーニュ 2022

ローラン ブセイ 750ml

【40％OFF】通常価格 16,500円(税込)→

セール価格 9,900円(税込)

世界的巨匠コシュデュリ仕込みの技術と哲学

ムルソー古樹の極上エレガンス

コート ド ボーヌ地区のヴォルネイとムルソーの間に位置するモンテリー村を拠点に5代続く家族経営ドメーヌ。レ ミュルジェとレ フォルジュの2区画で栽培される、所有畑の中で最も高樹齢の古樹ブドウを使用しています。(樹齢50年以上)オーク樽で平均1年熟成、新樽比率は20%。熟成を経て本領を発揮します。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Whitewine/436267

サン タムール 2022 ピエール ブレ

750ml

【40％OFF】通常価格 6,600円(税込)→

セール価格 3,960円(税込)

熟度の高い果実味と複雑なアロマ

老舗ブレの伝統的手法を駆使したボージョレ

クリュ デュ ボージョレのAOCのひとつであり、最北に位置するサン タムール。プイィ フュイッセと同様の石灰岩を多く含む土壌を持ち、ミネラル感のあるワインに仕上がる傾向があります。

オーク樽で12ヶ月熟成後、瓶詰め。紫がかったルビー色。キルシュ、スパイス、アイリス、ラズベリー、スミレ、シャクヤクの香り。味わいにもカシスとブラックベリーの黒い果実のアロマ、ブランデーチェリー、スパイスが感じられます。

熟成ポテンシャルは3～5年。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Redwine/437017

バルバレスコ ヘレディス 2021

ナターレ ヴェルガ

【65％OFF】通常価格 6,380円(税込)→

セール価格 2,200円(税込)

芳醇な香りに包まれるバルバレスコ

1895年創業のナターレ ヴェルガは、5世代にわたり「良質かつ優れたコストパフォーマンスのワイン」を追求し続けるイタリア国内最大級のワイナリーです。大規模生産かつ良心的な価格でありながら、その確かな品質はジェームス サックリングで90点以上を獲得するなど世界的に信頼されています。伝統と革新を両立させ、ワイン愛好家の信頼を維持し続ける生産者が手掛ける、確かなバルバレスコです。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Redwine/435705

セール会場はこちら

https://www.epicurean-palette.com/c/Special-edition/Event/Eventsale/halloween_sale

エピキュリアン・パレットには選りすぐりのワインや会員限定で特別セールも開催しております。

■新規会員登録1,500ポイントキャンペーン

10/21(火)15時より、通常1,000円OFFクーポンをプレゼントしている新規会員様特典を、期間限定で1,500円分のポイント付与にアップグレードするキャンペーンを開始します。

さらに、LINE ID連携をすれば1,000円OFFクーポンは従来通りプレゼント。キャンペーン期間中に新規会員登録とLINE ID連携を完了されたお客様には、合計で最大2,500円分の特典が付与されます。

普段使いのデイリーワインや、とっておきの日に楽しむ極上の銘品を幅広く取り扱っております。

エピキュリアン・パレット

https://www.epicurean-palette.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

エピキュリアンパレット

メールアドレス：info@epicurean-palette.com

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82 京都恒和ビル4F