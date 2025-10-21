「北関東ラーメンフェスタ2025秋in日立」出店店舗決定のお知らせ

株式会社ラーメンデータバンク

「ラーメンフェスタ 2025秋」は、ラーメンフェスタ実行委員会事務局（実行委員長:沼辺武史/事務局:株式会社ラーメンデータバンク）が主催するイベントです。2023年に群馬県高崎市で初開催となった「GUNMAラーメンフェスタ」、2024年には群馬県高崎市、栃木県宇都宮市、茨城県つくば市の3会場で開催した「北関東ラーメンフェスタ」と年々開催規模を増やして、より多くのお客様に楽しんでいただいております。今回は茨城県日立市、栃木県宇都宮市、群馬県高崎市、埼玉県春日部市の4会場で開催。全国各地の有名ラーメン店が集結し、個性豊かなラーメンをご堪能いただけます。

【イベント概要】

■名称 ：「北関東ラーメンフェスタ2025秋in日立」

■開催日時 ： 2025年10月31日（金）～11月3日（月祝）開場10：30 終了19：00 （予定）

10月31日は12時から営業開始。11月3日は18時終了。

※営業時間につきましては変更になる場合がございます。

※食材等の状況により、早めに終了する場合がございます。

■会場 ：ヤマダデンキテックランド New日立店

（茨城県日立市東滑川町５丁目１－４ シーマークスクエア 内 ）

■主催 ：北関東ラーメンフェスタ2025秋in日立実行委員会

■後援 ：茨城県、日立市、一般社団法人日立市観光物産協会

■協力 ：株式会社ヤマダホールディングス、株式会社ジーアイ・ホールディングス

■事務局 ：株式会社ラーメンデータバンク

■料金 ：入場料は無料。ラーメンは1杯1,000円。ラーメンはチケット制。

チケット1枚でラーメン1杯と引き換え。

※前売券は全国のセブン-イレブンとヤマダデンキテックランド New日立店にて発売予定。

今後のイベント情報は下記の公式ホームページ（日立開催分）にて配信をしていきます。https://sites.google.com/view/ramenfesta-archives/kitakanto-ramenfesta/hitachi2025

【出店ラーメン店舗】

・マルエス食堂（北海道）

・ドラゴンラーメン（茨城県）

・つけ麺らぁめん京極（栃木県）

・中華そば葵（埼玉県）

・麺LABO唯奏（大阪府）

・金久右衛門（大阪府）

【北関東ラーメンフェスタ2025秋in日立 実施目的とテーマ】

連携事業として北関東3県と埼玉県でもイベントを開催し、各県の食文化を地元で楽しんでもらいつつ、他県の観光や食材を知っていただく交流の場としても開催していこうと考えています。このイベントの取り組みの総称を「北関東＆埼玉ラーメンフェスタ」といたします。各県で行われますイベントを通じて各地域の方々に「食」への関心を持ってもらい、地元企業の売上増進の一助とし、各地域の住環境の良さを知っていただき、各地域の観光（地域）街づくり活性化を目指していきたいと考えています。この4県の交流事業としてもこの取り組みを成長させていきたいと考えています。

■日本食としての「ラーメン文化」の啓蒙。

■全国各地のラーメンイベントと連携して、全国でのラーメンイベントを活かし、

地方創生と観光集客の支援をします。

■地域の観光PRと連携。地域食材を活かした「ご当地ラーメン」の提供。

北関東＆埼玉ラーメンフェスタ公式ホームページ

https://sites.google.com/view/ramenfesta-archives/home

【取材について】

取材は北関東ラーメンフェスタ2025秋in日立実行委員会（事務局：株式会社ラーメンデータバンク）までメールまたは電話にてお申し込みください。（担当：宮内）詳細は下記までお問い合わせ下さい。