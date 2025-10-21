『new pec smart（ニューペックスマート）／Android版』船舶事故を未然に防ぐ「アラート機能」を追加搭載！

株式会社マップル・オン

株式会社昭文社ホールディングス（本社：東京都千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）の子会社である株式会社マップル・オン（本社：東京都千代田区二番町、代表取締役社長 花岡幸信）は、2025年10月21日より、航海支援アプリ『new pec smart（ニューペックスマート）／Android版』に、船舶の運航における安心・安全を強化し、船舶事故を未然に防ぐ「アラート機能」を追加搭載した事をお知らせいたします。

◆航海支援アプリ『new pec smart』 https://mapple-on.jp/products/newpecsmart/(https://mapple-on.jp/products/newpecsmart/)

■新機能「アラート機能」の概要

今回、新たに提供する「アラート機能」は、大きく2つの分類があり、それぞれのアラート機能は下表のとおりです。

◆接近アラート：自船が浅瀬や危険箇所・他船に接近した際に発動するアラート

◆離脱アラート：自船が予め登録した投錨地点やナビルートから離れた際に発動するアラート

※AIS：自動船舶識別装置で「Automatic Identification System」の略称

上記の各アラートは、より直感的でわかりやすく伝えるため、一般的なブザーやアラームによる注意・警告ではなく、次のような2段階の音声案内により注意・警告を行います。

（例）浅瀬接近アラート

◆注意：前方に浅瀬が接近しています。速力を落として海図を確認してください。

◆警告：浅瀬に接近、浅瀬に接近！すぐに停船、すぐに停船！

また、音声案内のほか、アラート対象をマップ上で視覚的に確認できる強調表示（注意喚起：黄色、警告：赤色）や、バイブレーション・メッセージ・フラッシュ発光による各種通知に対応、Bluetooth機能による外部スピーカーでの音声案内にも対応し、利用シーン・利用環境にあわせてご利用いただけます。

なお、今回、追加搭載する「アラート機能」については、2017年に国土交通省海事局が公表した「船舶におけるスマートフォンアプリ活用のためのガイドライン（https://www.mlit.go.jp/common/001176064.pdf）」を参考に開発しておりますが、引き続き、当社では実際にボートやヨットに乗られるユーザーや、マリーナスタッフなどからのご意見・ご要望等により、継続的に改良・改善を進めて参ります。

■「アラート機能」の一例（画面イメージ・音声案内）

（例1）浅瀬接近アラート … 浅瀬（三枚洲付近（東京都江戸川区））に接近した場合

乗揚げ事故の多い三枚洲付近、水深5mの等深線に接近した時の「注意喚起（黄色）」表示。同時に「前方に浅瀬が接近しています。速力を落として海図を確認してください。」と音声案内もされる。さらに浅瀬に接近し、水深5mの等深線がアラート範囲に入った時の「警告（赤色）」表示。同時に「浅瀬に接近、浅瀬に接近！すぐに停船、すぐに停船！」と音声案内もされる。

（例2）危険箇所接近アラート … 定置網（三番瀬付近（千葉県船橋市））に接近した場合

乗揚げ事故の多い三番瀬付近、漁具定置網に接近した時の「注意喚起（黄色）」表示。同時に「前方に定置網が接近しています。速力を落として海図を確認してください。」と音声案内もされる。さらに漁具定置網に接近しアラート範囲に入った時の「警告（赤色）」表示。同時に「定置網に接近、定置網に接近！すぐに停船、すぐに停船！」と音声案内もされる。※左側の漁具定置網は、アラート範囲から外れているため、「注意喚起（黄色）」となっている。

（例３）他船接近アラート … 他船（AIS（自動船舶識別装置））に接近した場合

他船（AIS）に接近した時の「注意喚起（黄色）」表示。同時に「前方に他船が接近しています。速力を落として周囲を確認してください。」と音声案内もされる。さらに他船（AIS）に接近しアラート範囲に入った時の「警告（赤色）」表示。同時に「他船に接近、他船に接近！すぐに停船、すぐに停船！」と音声案内もされる。

※他船接近アラートは、プレミアム会員登録時、且つオンライン時のみ有効となります。

■『new pec smart（ニューペックスマート）』の概要

『new pec smart（ニューペックスマート）』は、船舶のナビゲーションのスタンダードとして利用されている（一財）日本水路協会発行の『航海用電子参考図 new pec（ニューペック）』を完全再現した航海支援アプリです。

現在では、日本小型船舶検査機構（JCI）により、「沿岸小型船舶における法定備品（海図の代替設備）」の認可を受け、一般のプレジャーボートやヨットのオーナーに加え、本格的なヨットレースに参加するナビゲーター、船舶の運航管理者やパイロット、全国各地のマリーナスタッフなど、幅広いユーザーにご利用いただいております。

なお、『new pec smart（ニューペックスマート）』は、2024年5月より、法人契約にも対応しており、2025年10月現在で約20社の企業様にもご契約をいただいております。

当社では、引き続き、安心・安全面での機能強化、他社連携などを推進し、「最強の航海支援アプリ」を目指して参ります。

＜ 東京湾 浦賀水道周辺、AIS情報も表示 ＞＜ 船舶検査時に使用する「船検用証明書」 ＞

＜ new pec smart（ニューペックスマート）- 概要 ＞

