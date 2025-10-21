金沢フォーラス「ＫＡＮＡＺＡＷＡ　ＦＯＲＵＳ　１９ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」開催！

株式会社OPA

株式会社ＯＰＡ（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野大輔、以下：当社）が運営する商業施設「金沢フォーラス」（以下：当施設）は、地域の皆さまにご愛顧いただき、２０２５年１１月２日に開業１９周年を迎えます。

お客さまへの日頃の感謝を込めて、「ＫＡＮＡＺＡＷＡ ＦＯＲＵＳ １９ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を２０２５年１０月２４日（金）から１１月３日（月・祝）まで開催いたします。

期間中は、石川県出身のイラストレーター「饅頭ＶＥＲＹ ＭＵＣＨ」さんを起用したビジュアルが館内を彩り、来店される皆さまをお迎えします。館内では、地元ブランドやクリエイターが集うＰＯＰ-ＵＰショップの出店に加え、シルクスクリーンを使用したワークショップを開催。また、通常より２，０００円分お得な特典が付いたプレミアムデジタル商品券を販売するほか、参加店舗での買い回りに応じてオリジナルグッズがもらえる企画を実施し、お買い物をよりお楽しみいただける企画をご用意しています。

ポケモンセンターカナザワからは、お着物を着せてもらったピカチュウが登場。加えて、自衛隊の車両展示や制服試着などの体験型プログラムを通じて、来館者の皆さまがイベントの一部となって参加できる“共創”の場を創出し、「モノ消費」と「コト消費」を融合させた時間を提供することで、「金沢フォーラスに来てよかった」と実感していただける場をご用意します。

当施設は、今後も皆さまへワクワクとドキドキをお届けし、末永く愛される施設を目指してまいります。

【イラストレーター「饅頭ＶＥＲＹ ＭＵＣＨ」さんによるイメージビジュアル】

【主なイベント・企画内容】

■金沢フォーラス限定プレミアムデジタル商品券

10,000円で12,000円分のお買物ができる「デジタルお買物券」を限定1,000セット販売。

※お一人様2セットまで。

※販売数：10/24(金)300セット、10/25(土)300セット、10/26(日)400セット

期間:10/24(金)～26(日)

場所:1階 正面入口

■饅頭ＶＥＲＹ ＭＵＣＨ

ＰＯＰ-ＵＰショップ＆ワークショップ。

石川県出身のイラストレーター、饅頭ＶＥＲＹ ＭＵＣＨさんとのコラボレーション。

・ワークショップ:シルクスクリーンでオリジナルグッズを制作。

事前予約制(1日20組)。

参加費はＨＰにてご確認ください。

日時:10/25(土) 10:00～16:00

場所:6階 エスカレーター横

■ＦＯＲＵＳ フロアチャレンジ！

異なるフロアでお買い物すると、オリジナルグッズがもらえる買い回り企画。

景品例：ラブライブ！ステッカー、ポケモンセンタークリアファイル、コスメサンプルセットなど。

期間:10/24日(金)～11/3(月・祝)

配布場所:各ショップ

■ピカチュウ グリーティング

毎年大好評のポケモンセンターカナザワとのコラボ企画。ピカチュウが金沢フォーラスにやってきます。

日時:11/3(月・祝) 14:00/16:00

場所:1階 正面エントランス

■若井おさむ 来店イベント

「逆襲のガンダム芸人」として知られる若井おさむさんによるトークイベントと撮影会。

日時:10/31(金)

場所:6階 KUUGOスクエア

■フォーラス カレーＰＡＲＴＹ ２ｎｄ

北陸のカレー店が集結する、大好評のグルメイベント第2弾。

日時:10/25(土)、26（日）

11：00～16：00

場所:1階 正面エントランス

■自衛隊フェア

車両展示や制服試着、ビンゴ大会など、家族で楽しめる企画が満載。

日時:11/1(土) 11：00～16：00

場所:1階 正面エントランス

■１９ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓａｘ Ｌｉｖｅ

島村楽器のサックスインストラクターが人気のアニメソングなどを生演奏。

日時:11/2(日) 13:00～/15:00～

場所:1階 正面エントランス

【金沢フォーラス 施設概要】

１．所在地：石川県金沢市堀川新町３番１号

２．営業時間：物販１０：００～２０：００、飲食１１：００～２２：００

３．店舗面積：約２６，０００平方メートル

４．フロア構成：地上７階

【本件に関するお問い合わせ】

金沢フォーラス 営業企画グループ ＴＥＬ： ０７６-２６５-８１１１