京野菜セットなど約７０商品を「ＪＡ全農京都ショップ」で販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、「ＪＡ全農京都ショップ」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

「ＪＡ全農京都ショップ」では、京野菜をはじめ、宇治茶、京都米、京の肉や京都の地酒などを取り揃えており、対象商品約７０点以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5201/

対象商品（一部抜粋）

〇京野菜 盛りだくさんセット ７種類程度

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-7-00002/

新鮮な旬の京野菜をお届けします。中身はお任せとなります。

〇九条ねぎと京の肉すき焼きセット ２人前

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-14-0004/

お手元に届いたらすぐに食べられるお手軽なミールキットになっているこだわりのすき焼きセットです。

〇Daniel’sの京小麦ナポリピッツアセット（３枚）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-21-0003/

京都の人気イタリアンレストラン『ダニエルズ』のピッツァ３枚セットです。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

