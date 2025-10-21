謎解きイベント「メトロ謎解き物語-ワケアリ勇者と魔王の復活」を開催します！

株式会社BOUKEN WORKS

１ イベント名

メトロ謎解き物語-ワケアリ勇者と魔王の復活

２ 開催期間

2025年10月24日（金曜日）から2026年5月31日（日曜日）まで

３ 概要

株式会社BOUKEN WORKSでは、Osaka Metroとタイアップし、2025年10月24日（金曜日）から2026年5月31日（日曜日）まで「メトロ謎解き物語-ワケアリ勇者と魔王の復活」を開催します。

本イベントはOsaka Metro に乗車し、沿線に仕掛けられた謎を解くゲームイベントで、2023年、2024年に引き続き、今年で3回目の実施となります。

今回の内容は、3人の主人公が魔王討伐に挑むストーリーです。Osaka Metro沿線を舞台とする周遊パートは3つのコースで構成されており、3人の主人公の視点で、沿線に散りばめられた謎を解きながら物語を進めます。また、ご自宅やカフェ等でもお楽しみいただける持ち帰りパートでは、ゲーム性がパワーアップした謎解きをお楽しみいただけます。

さらに、「メトロ街歩きクーポン」を専用キットに同封しているので、謎解きに挑戦しながら対象施設でお得にお買い物やお食事をお楽しみいただけます。

この機会にぜひ、新たな仕掛けが加わった謎解きイベント「メトロ謎解き物語」をお楽しみください。

４ 参加方法

⑴ 専用謎解きキットの購入：Osaka Metro専用1日乗車券やストーリーブックなどがセットになった専用謎解きキットを販売場所でご購入ください。

⑵ イベント公式の専用LINEアカウントを友だち追加：ゲームの進行に専用LINEを使用します。

⑶ 謎を解く：物語を読み進めながら謎を解き、示された目的地へ移動します。

⑷ 沿線を探索：さらに暗号やヒントをたどりながら沿線を探索し、謎を解き明かします。

⑸ クリアキーワードを入力：クリアキーワードをLINEに入力したらゲームクリアです。

５ 謎解きキットについて

販売金額：1セット（Osaka Metro専用1日乗車券付き） 2,800円（税込）

※Osaka Metro・大阪シティバス全線で利用できます。

（IKEA鶴浜行きバス、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(TM)行バス、森之宮・京橋周遊バス（2025年10月31日運行終了予定）、その他大阪シティバスの規則で定める特定の路線を除く。）

販売期間：2025年10月24日（金曜日）から2026年5月31日（日曜日）まで

販売場所：１.Osaka Metro定期券発売所（梅田駅、なんば駅、天王寺駅）

※2026年3月23日（月曜日）から2026年4月15日（水曜日）を除く

２.Osaka Metro案内カウンター（新大阪駅）

３.Osaka Metro駅構内ローソン売店（12店舗）

※対象店舗につきましては、特設サイトをご確認ください。

※お一人様1セットずつ専用謎解きキットをご購入ください。

※小児用の専用1日乗車券を組み合わせた謎解きキットの発売はありません。

６ 特設サイト

URL： https://bouken-works.co.jp/event/osakametro2025/

７ お客さまお問い合わせ先

Osaka Metro・シティバスお客さまセンター

電話番号：050-3355-8208 営業時間：8時から20時(年中無休）

8 本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社BOUKEN WORKS 広報担当

電話番号：03－6822－3005 営業時間：10時から17時(土日祝を除く）