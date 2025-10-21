ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、２０２６年に開業２５周年を迎えますゲストの皆さまと一緒に祝うアニバーサリー・イヤー未来につなぐ、２５周年のテーマは“Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｕ!!!”

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）、おかげさまで開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、25年の節目を祝うエンターテイメントが溢れる“特別な一年”をお届けします。

本日、25周年のテーマが“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”に決定したことを発表します。 アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めています。

パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと“ワクワクドキドキ”し、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの描く25周年です。

2026年3月4日（水）から（～2027年3月30日（火）まで）※1は、1年を通してパークの25周年をお祝いする、特別だらけで超熱狂の周年記念プログラムがスタートします。祝祭感に包まれ、超刺激的なエンターテイメントにあふれる25周年に関する最新情報は、今後も継続的に発表して参ります。

まもなく始まる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年に、どうぞご期待ください。

※1 開催期間は変更になる場合があります

＜参考情報＞

25周年を祝うプロジェクト第一弾として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが「御堂筋ランウェイ 2025」に参加！地元大阪の皆さまへ感謝を込めて、周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ曲メドレーにのせて、特別パフォーマンスを披露します！

25周年を祝う第一弾として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが2025年11月3日（月・休）開催の「御堂筋ランウェイ2025」に参加します。パークの各周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ楽曲をメドレーに、綾小路麗華やディーコン（ウォーターワールド）をはじめ、スーパー・ニンテンドー・ワールドからマリオやルイージ、エルモやスヌーピーなどパークの仲間たちが勢ぞろい。パークが届け続けてきた25年分のエンターテイメントの力を再発見・再確認できるだけでなく、まさに25周年のテーマ“Discover U!!!”を体感いただける、この日だけのスペシャル・パフォーマンスを披露します。

※詳細は、「御堂筋ランウェイ2025」の公式WEBサイトを確認ください

https://midosuji-runway.jp/

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5101001

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & (C) 2025 Universal Studios

WATERWORLD TM & (C) 2025 Universal Studios

SING TM & (C) 2025 Universal Studios

TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.