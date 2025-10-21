地域と未来をさつまいもでつなぐ【imo mamo FES 2025】九州を代表する焼酎がCIC Fukuokaに集結。10月23日(木)は特別試飲＆トークセッション開催！

SAVE THE SWEET POTATO

農園芸のイノベーションカンパニー welzo（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：金尾佳文）が主導する「Save the Sweet Potato（SSP）」は、10月23日(木)・30日(木)の2日間、地域と未来を“さつまいも”でつなぐフェス 「imo mamo FES 2025」 を CIC Fukuoka SKY LOBBY にて開催します。





申込はこちらから：焼酎から考えるサツマイモ経済圏の未来(https://venturecafefukuoka.org/sessions/imo-mamo-session-1/)

10月23日(木) 焼酎編 テーマ：「焼酎から考えるサツマイモ経済圏の未来」

サツマイモを通して地域産業の未来を語り合うトークセッションと、九州各地の銘柄を一度に楽しめる特別試飲会を実施します。

特別試飲ラインナップ

九州を代表する蔵元が一堂に集結。 “芋の個性”を飲み比べできる貴重な機会です。

● 小鹿酒造：小鹿、美し里、天と地と人と、Bliss-Time

小鹿（小鹿酒造）

● 薩摩酒造：彩響、白波新酒

● 井上酒造：爽飫肥杉、赤飫肥杉、黒飫肥杉

爽飫肥杉（井上酒造）

● 櫻の郷酒造：シルクスイート仕込、むげつまるみ蔵人厳選、むげつまるみ長期甕貯蔵酒

むげつまるみ長期甕貯蔵酒（櫻の郷酒造）

● 寿海酒造：いも美、蔵の涙

干し芋も一緒にご提供

宮崎県延岡市にありますスイートポテトブランド「陽（あかり）」の干し芋をご提供予定です。

しっとりとした食感とやさしい甘みが特徴で、素材本来の味わいを引き出した上品な仕上がりです。

地域の気候と土壌が育んだサツマイモの魅力を、そのまま感じていただける一品です。

イベント申込はこちら

「焼酎から考えるサツマイモ経済圏の未来」（10/23開催）

https://venturecafefukuoka.org/sessions/imo-mamo-session-1/

※先着順のため、お早めにお申し込みください。

鳥越佳那さんコメント(imo mamo FESアンバサダー/MC)

「焼酎は、九州の暮らしや文化を映す鏡のような存在です。

その背景にある“さつまいも”の物語を知ることで、味わいはもっと深くなります。

imo mamo FESでは、つくる人・支える人・楽しむ人がつながる時間を、ぜひ一緒に楽しみましょう。」

鳥越佳那 Instagramはこちら(https://www.instagram.com/kana_torigoe/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134572/table/2_1_c34beb79f2575c5dd3087de3d0839b59.jpg?v=202510210428 ]

Save the Sweet Potato（SSP）について

農家・焼酎メーカー・大学・企業・自治体が連携し、さつまいも経済圏を守り育てる産学官連携プロジェクト。基腐病対策、新品種研究、観光・教育連携を通じて、地域産業の持続的成長を支えています。

● 公式サイト：https://www.savethesweetpotato.com/

● 公式X（旧Twitter）：https://x.com/SaveSweetPotato

● イベントページ：https://www.savethesweetpotato.com/imomamofes

● 過去リリース（PR TIMES）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000072201.html