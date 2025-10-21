【東京都町田市】「推し本を伝えよう！ひとことPOPコンテスト2025」開催します

町田市役所

町田市立図書館では、小学4年生から18歳までの方を対象に、読書の楽しさを知り、親しみを持ってもらうことを目的に「推し本を伝えよう！ひとことPOPコンテスト2025」を開催します。自分の「推し本」を、POP（書店等でおすすめ本を紹介する際に作成するカード）にして応募してもらいます。昨年度は総数510点の応募がありました。受賞作品はしおりにして、市内図書館や書店などで配布します。

■ 応募期間

2025年11月15日（土）～ 2026年1月18日（日）

■ 応募資格

コンテストチラシ（表紙）

町田市在住・在学または相互利用市（※）

在住の小学校4年生～18歳の方

※八王子市、日野市、稲城市、多摩市、調布市、府中市、相模原市、川崎市、横浜市、大和市の10市

■ 応募方法

コンテストチラシ（裏面）

2026年1月18日（日）までに、直接各市立図書館、または市民文学館へ提出していただくか、郵送（必着）で中央図書館企画・地域支援係（〒194-0013、原町田3-2-9）へ。

※詳細は町田市中央図書館ホームページ参照

https://www.library-machida.tokyo.jp/report/

■ コンテストの流れ

（１）おすすめ本を選び、POPを作成し、各市立図書館または市民文学館に提出

（２）第1次審査（図書館職員による審査）

（３）第2次審査（図書館来館者や書店員、読書活動を行っている方等による投票）

（４）最優秀賞1名、優秀賞2名、図書館協議会賞1名、図書館長特別賞1名を決めて表彰。また、受賞作品はしおりにして、市内図書館や書店などで配布。

■ 協力

(株)紀伊國屋書店 小田急町田店、TSUTAYA 町田木曽店、(株)久美堂本店・本町田店、(株)ブックファースト ルミネ町田店