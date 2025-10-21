瑞々しい果実をふんだんに使った大人のご褒美パフェ「パルフェ フリュイ～フルーツのパフェ～」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）は、横浜の海を望むラウンジ&バー「マリンブルー」にて、彩り豊かなパフェ「パルフェ フリュイ～フルーツのパフェ～」を2025年12月1日（月）～2026年2月15日（日）の期間限定で提供します。

今回のパフェの主役は、冬の味覚を代表するフルーツの数々。

大粒で瑞々しく甘みの詰まった栃木県産のいちご、11月から糖度が上がり爽やかな味わいが魅力のキウイフルーツ、甘みと酸味のバランスが絶妙でシャキシャキとした食感が特徴のふじりんごなど、旬の最もおいしい時季を迎えた新鮮な果実を厳選して使用しています。グラスの中で色鮮やかなフルーツが重なり合う姿は、まるで宝石箱のように美しく華やかです。

果物のフレッシュな味わいを引き立てるのはグラスの中央にあるホテル自家製のバニラアイスクリーム。さらに、甘酸っぱいいちごのガナッシュや全体にちりばめられた香ばしいクランブルの食感が心地よいアクセントとなり、食べ進めるごとに新たな組み合わせの妙を発見できるのもこのパフェならではの楽しみです。

グラスの最下層は、すっきりとした味わいのエルダーフラワーと白ワインのジュレが満たされており、フルーツと合わせて口に含むと、果実の甘みや酸味に白ワインの香りがふわりと重なり、大人の贅沢なフルーツパフェを堪能いただけます。

「冬ならではのフルーツの魅力を存分に味わっていただきたい」そんなパティシエの想いが詰まった、目でも舌でも楽しめるパフェとともに、冬の澄んだ空と海を望むラウンジで優雅なティータイムをお過ごしください。

パルフェ フリュイ～フルーツのパフェ～

内容

・飴細工

・いちご

・みかん

・キウイフルーツ

・メロン

・りんご

・シュクレ

・ゆずのジュレ

・クッキー

・バニラアイスクリーム

・ラズベリー

・ブルーベリー

・いちごのガナッシュ

・クランブル

・シャンティ

・エルダーフラワーと白ワインのジュレ

「パルフェ フリュイ～フルーツのパフェ～」

■期間：2025年12月1日（月）～2026年2月15日（日）

■場所：ラウンジ＆バー「マリンブルー」（2階）

■時間：月～木 11:00～21:00（L.O.）

金土祝前日 10:00～22:00（L.O.）

日祝日 10:00～21:00（L.O.）

12月31日（水）10:00～21:00（L.O.）

1月1日（木）～1月4日（日）10:00～20:00（L.O.）

■料金（税サ込）：3,400円（単品）／4,200円（コーヒーまたは紅茶付き）

■お問い合わせ ：045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

■Webサイト ：https://www.icyokohama-grand.com/restaurant/detail.php?rpid=68

＊数量限定のため、無くなり次第終了

＊お酒を使用しています

＊アレルギー対応やお酒不使用を含め、食材の変更は承りかねますので予めご了承ください

ラウンジ＆バー「マリンブルー」について：

横浜港を一望できる開放感あふれるロビーラウンジ。海辺のリゾートをイメージした空間は、まるで豪華客船で旅をしているような寛ぎのひとときを演出します。自然光が降り注ぐ明るく開放的なティータイム、ベイブリッジの夜景を望むバータイムなど、時間とともに表情を変える景色とともに、さまざまなシーンでご利用いただけます。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

