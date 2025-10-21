田中将大選手企画の未経験＆初心者向け野球教室「マー君カップ2025」開催！

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送（仙台市太白区）は、１１月８日（土）に、仙台市内のスポーツ施設で、先日見事日米通算２００勝を達成したプロ野球の田中将大選手が企画する２回目となる野球教室を「マー君カップ実行委員会」と共催で開催します。

近年の野球人口の減少を学童野球から食い止めようと、未経験または経験が浅い小学校 低学年を対象に、基礎的な技術や声出しなどを仲間とともに楽しみながら野球のもつ魅力を体感してもらう機会を作りたいという試みが、昨年に引き続き今年も慣れ親しんだ宮城・ 仙台の地で実現します。

今回も、田中選手やＯＢのプロ野球選手らが参加し、「捕る」「投げる」「打つ」の基本動作や「走る」「打つ」のスキルを楽しく伝授するほか、簡単なルールのミニゲームなど「野球の楽しさ」を存分に体感してもらうメニューを用意します。

普段はテレビや球場などでしか見ることのできないプロ野球選手と直接触れ合えるだけでなく、今回のイベントのために特別に製作する田中選手プロデュースのブランド「ＭＴＸＩＸ」とコラボしたオリジナルＴシャツのプレゼントや、参加を記念した特別な「田中選手 サイン入りオリジナル参加証」を全員に授与する予定です。

ボールを使える場所が少ない、ルールが難しい、親御さんの負担が大きい、などの課題がある中「野球って楽しい！」と思ってもらえるような１日にしたいと考えております。

■開催概要

【催事名】マー君カップ２０２５

【日 時】２０２５年１１月８日（土）

１２：３０受付開始 １３：００スタート（１５：３０頃終了予定）

【場 所】仙台市内のスポーツ施設（参加者決定後に個別に連絡いたします）

【対 象】宮城県内在住の小学１年-２年生の男女 ※未経験、初心者大歓迎

【定 員】３０名 ※要事前申込

【先 生】田中将大 ほか

【内 容】未経験、初心者向けのプログラム

キャッチボール、バッティングの基礎練習、簡易的なルールの試合

【参加特典】参加者全員に「オリジナルＴシャツ」「オリジナル参加証」を進呈

【参加費】無料

【主 催】マー君カップ実行委員会

【共 催】ｋｈｂ東日本放送

【後 援】宮城県、仙台市

【応募締切】１０月３１日（金）〆

【応募方法】マー君カップ２０２５特設サイトから

https://www.khb-tv.co.jp/event/makuncup2025/

【お問い合せ／取材受付】

マー君カップ実行委員会（「株式会社Ｍ＆Ｍ」内） ＭＡＩＬ：info@mam.one

対応期間：２０２５年１０月１７日（金)～１１月２８日（金）

１０：００～１７：００（土、日、祝日を除く）

■田中将大から「未来へのビジョン」

マー君カップは、宮城県からスタートし、

東北全体の文化として定着することを目指しています。

野球人口の低下が続く現在、野球が小学校低学年から楽しめる

スポーツとなり、子どもたちが夢を持つキッカケ、そして夢を持

つ楽しさを伝えるきっかけになるよう、励んでまいります！

皆様のご理解とご協力、ご支援を何卒よろしくお願いいたします。

田中将大