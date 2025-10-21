究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』大規模GvGコンテンツ「争奪戦」を実装する大型アップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、10月21日（火）に、究極のMMOPRG『レイヴン2（RAVEN2）』（開発：Netmarble Monster Inc.）において大規模GvGコンテンツ「争奪戦」の実装や豪華イベントを開催する大型アップデートを実施たしました。

◆大規模GvGコンテンツ「争奪戦」実装

「争奪戦」は、時間制限付きのギルド同士の対戦を行うトーナメント形式のGvGモードです。制限時間内に目標スコアに到達するか、相手ギルドの赤か青の「守護石」を破壊することで勝利となります。単なるPvPを超えた本新コンテンツでは、戦術的な連携と戦略性が重要となり、上位ギルド同士の激しい競争が繰り広げられます。

初回の「争奪戦」は10月25日（土）に開催を予定しており、初開催に合わせて各グループの上位16ギルド（勝利ギルドを含む）には、貴重なクリスタル報酬が贈られる特別なクリスタル報酬イベントを実施いたします。

また、アップデートを記念して以下イベントを11月5日（水）まで開催しております。

争奪戦サポートプレゼント

イベント期間中、初回ログイン時に「争奪戦サポートプレゼント箱」を全プレイヤーが受け取ることができます。プレゼント箱には、「祝福の移動スクロール」、「神秘の秘薬箱」、「新鮮な肉の串焼き」、「上級聖水」などの貴重なゲーム内アイテムが含まれています。

争奪戦アップデート記念ログインイベント

イベント期間中、7日間ゲームにログインすると「封印された戦士の古代金庫」などの豪華アイテムを獲得できます。

争奪戦記念スペシャルミッション

各種ミッションをクリアすることで「団結の証」などの報酬を入手でき、すべてのミッションを達成すると「古代金庫の鍵」が手に入ります。

「封印された戦士の古代金庫」と「古代金庫の鍵」を使用して「戦士の古代金庫」を製作でき、伝説聖衣/使い魔/ステラ1回召喚書、伝説ヘブンストーン研磨剤、伝説龍の息吹など報酬の中から1個を一定の提供割合で獲得できます。

本アップデートの詳細は公式フォーラムをご確認ください。

・10月21日（火）アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/7/388

・開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/list/10/1

『RAVEN2』の詳細については、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム

https://ntiny.link/jp_Forum

・『レイヴン2』 公式サイト

https://ntiny.link/raven2_jp

・『レイヴン2』 公式X

http://ntiny.link/raven2_jp_x

・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

https://ntiny.link/raven2_jp_yt

・『レイヴン2（RAVEN2）』ダウンロードページ

https://ntiny.link/raven2ja

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store（iOS）、Google Play（Android）、公式サイト（PC）へ自動的に遷移いたします。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』ついて◆

［ タイトル ］ RAVEN2

［ ジャンル ］ ダークファンタジーMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. All Rights reserved.