「省エネ投資補助金採択率向上セミナー」WEBセミナー、採択率アップの申請ノウハウを徹底解説【10月30日開催】

株式会社プランベース（本社：東京都新宿区、代表取締役：武衣 貴志）は、注目度の高まっている「省エネ投資補助金採択率向上セミナー」を、2025年10月30日（木）に開催いたします。

省エネ設備の導入・更新を検討している企業・担当者を対象に、補助金申請成功のための実践的なノウハウを紹介します。

本セミナーでは2026年1月13日に3次公募締切の「(I)工場・事業場型」や、活用検討の多い「(III)設備単位型」を紹介します。

2次公募の採択結果を分析し、

- 成功率の高い申請のポイント- 採択された事例の紹介- 想定スケジュールの解説

など、実務ですぐ使える内容を中心に解説いたします。

本セミナーは、株式会社山善 の支援を受けお届けします。

本セミナーの特徴

- 「（I）工場・事業場型」「（III）設備単位型」の概要を説明- 過去採択データを踏まえた申請成功のポイント- アーカイブ動画を配布（後日視聴可能）

セミナー概要

日時：2025年10月30日（木）9:30 ～ 10:30

形式：Webセミナー（Zoom）

参加費：無料

対象：省エネ投資補助金の申請を考えている方、工場・事業場の設備更新を検討中の方、採択率を上げるポイントや成功事例を知りたい方

ファシリテーター：株式会社山善

登壇者：株式会社プランベース 代表取締役 武衣 貴志

申込特典：アーカイブ動画配布

武衣 貴志登壇者プロフィール

代表取締役 武衣 貴志 氏

東京大学大学院経済学研究科 修士課程修了。

KPMGコンサルティング株式会社にて補助金事務局の立上げ・運営支援等に従事。株式会社プランベースに参画後は、主に大手専門商社と協業した中堅・中小企業における工作機械等の導入支援に従事。事業再構築補助金やものづくり補助金を活用したDX推進支援だけでなく、省エネ補助金等を活用したGX推進支援にも強みを持つ。

登壇者のコメント

「わかりづらい省エネ補助金を図解と事例でわかりやすく解説いたします。」

お申込み方法・お問合せ

本セミナーへの参加を希望される方は、以下のリンクよりお申込みください。

アーカイブ動画も視聴可能なため、当日参加が難しい方も視聴可能です。

お申込みは こちら(https://monoken.yamazen.co.jp/events/subsidy/planbase/increasing-approval-rate-energy-saving-subsidy-seminar-251030)

株式会社プランベースについて

当社は、中小企業向けに補助金申請支援や経営支援を行うコンサルティング事業や中小企業支援プラットフォーム（AIツール）の開発・運営を展開する東京大学発のコンサルティング会社です。認定経営革新等支援機関として、これまで1,500社以上の補助金申請を支援し、累計150億円以上の採択実績を有します。社内には中小企業診断士や行政書士などの専門家が複数在籍し、幅広い経営課題に対応しています。



■会社名：株式会社プランベース

■所在地：東京都新宿区揚場町2-18 ブリエ飯田橋4階

■代表者：代表取締役 武衣 貴志

■URL：https://planbase.co.jp/

株式会社山善について

山善グループは、工作機械や産業機器などの「生産財」と、住宅・オフィス・生活用品などの「消費財」を扱う専門商社です。メーカーや地域商社と連携し、世界中のお客様の課題解決と暮らしの質向上に貢献しています。

パーパス「ともに、未来を切拓く」、ビジョン「世界のものづくりと豊かなくらしをリードする」を掲げ、2025年より３カ年中期経営計画「PROACTIVE YAMAZEN 2027」を推進。現場での情報と経験を活かし、先んじて行動する「PROACTIVEカンパニー」として、お客様と社会の期待に応え続けます。



■会社名：株式会社山善 YAMAZEN CORPORATION

■東京本社：東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル12階・13階・14階

■代表者：代表取締役社長／社長執行役員／最高経営責任者（CEO） 岸田 貢司

■URL：https://www.yamazen.co.jp/