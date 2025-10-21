声優・金子有希が執筆する書き下ろし小説『光る猫爪』、WEB小説サイト「ネオページ」で独占公開開始

株式会社ネオページ

2025年10月18日（土）15時より、Web小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：小川傑子）は、声優・金子有希による書き下ろし小説『光る猫爪』の独占公開を開始いたしました。

『光る猫爪』作品ページ：https://www.neopage.com/book/34065522811854800



本作は、声優として活躍する金子有希が“小説家としてのデビュー作”として挑む作品であり、声優という表現領域を越えて“物語を自ら紡ぐ表現者”として新たな一歩を踏み出す試みです。

■作品紹介：小説『光る猫爪』

すべての人間が特別な力「才能（ネイル）」を持つ世界。

主人公の小倉鈴音（こくらすずね）は、『なんでも屋 猫ノ爪』として様々な依頼を請け負いながら、幼馴染や元上司、癖のある依頼人たちと関わっていく。

奇妙で優しい日常の中に見え隠れする、鈴音の“もう一つの目的”とは――。

少し不思議で、どこか切ない、誰の心にも“特別”が宿る物語。

金子有希が声優として“声で届けてきた感情”を、文字で描くことで新たな表現世界を開く作品です。

■ファンの応援から始まり、創作の“新章”へ

『光る猫爪』は2019年、クラウドファンディングサイト「Makuake」（運営：株式会社マクアケ）を通じて誕生したプロジェクトで、支援総額は1,400万円を超えました。

豪華キャスト陣によるドラマCDや音楽制作など、ファンの力で形になった「共創型IP」として話題を集めました。

参考： Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/hikarunekotsume/) https://www.makuake.com/project/hikarunekotsume/

今回のネオページでの連載は、“声から生まれた世界を、文字で深化させる”新たな挑戦であり、

金子有希本人にとっても「小説家としてのスタートライン」となる試みです。

ネオページでは、こうした“創作の新たな出会いを生み出す場”としての創作支援を通じて、

作品が次の形──たとえば書籍化・ボイスドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開（IP化）へと発展していく共創型プラットフォームを目指しています。

■ネオページで描かれる、創作活動の“次のステージ”

Web小説サイト「ネオページ」は、プロ・アマを問わず、あらゆる表現者が物語を発信できる創作プラットフォームです。

「創作の新たな出会いを生み出す場」として、作品が新しい読者と出会い、その世界が広がっていく機会を生み出しています。

今回の取り組みを通じて、「声優」「俳優」「アーティスト」など異業種の表現者たちが持つ創作意欲を形にし、ファンと共に育てる文化を支援してまいります。

今後は、作品の反響を踏まえ、金子有希の作り出すIPとしてのメディア展開や企業連携など、さらなる発展を応援します。

■ファンと創作者をつなぐ“応援体験”をさらに拡充

ネオページでは現在、作品へのギフト機能や有料単話販売など、読者が作家を直接応援できる仕組みを展開中です。

今後はこれらをさらに拡充し、ファンが物語の“共創者”として関わりながら、作品の世界を一緒に育てていける場づくりを進めます。

創作活動を支援するエコシステムとして、ネオページは作家とファン、企業をつなぐ新しい創作文化のハブを目指しています。

■金子有希プロフィール

声優。代表作に『アイドルマスター シンデレラガールズ』（高森藍子役）など。

舞台・音楽活動など、多岐にわたる表現活動を展開中。

北九州市出身で、北九州観光大使としても活動している。

また、「北九州ポップカルチャーフェスティバル2025」（https://www.ktqpopfes.jp/2025/）への出演も決定しており、地元と文化をつなぐ架け橋として活躍中。

株式会社青二プロダクション金子有希紹介ページURL：https://www.aoni.co.jp/search/kaneko-yuki.html

■ネオページについて

「ネオページ」は、創作活動を通じて新しい物語文化を育むWeb小説投稿サイトです。

既存の人気作品や個人の創作を発信し、読者・ファン・企業をつなぐ“創作の新たな出会いを生み出す場”として、作家の夢と物語の可能性を広げる環境を提供しています。

サイトURL：https://www.neopage.com/

