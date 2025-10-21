通販・店舗の売上UP&運営効率化を実現する総合展示会「EC・店舗Week」に出展。最先端のAI×ECマーケティング実例セミナーに登壇

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋良太）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「EC・店舗Week（IT・DX・AI総合展）」に出展いたします。併せて、オープンセミナーのセッション「最先端の AI × EC マーケティング - TikTok Shop トップパートナーの舞台裏」にて、当社執行役員 営業統括本部 安部聖が登壇し、実際の導入事例を交えながら AI を活用した最新の EC・店舗 成長戦略を語ります。



本展示会では、当社が開発・提供するデジタルヒューマンソリューション「Spaike」(https://ultrasocial.jp/ai/)をリアルにご体験いただけるブースを展開します。「Spaike」は、生成AI・音声認識・リアルタイム配信などの最新技術を組み合わせた、対話可能なバーチャルキャラクターであり、企業のオンライン接客、店舗や受付の無人化・省人化などへの応用が期待されています。

■主な展示内容

・デジタルヒューマンとのリアルタイム対話デモンストレーション

ブース内で、実際に来場者と対話可能なデジタルヒューマンをご体験いただけます。

・導入事例・ユースケースの紹介

商業施設・企業受付・イベントなどでの導入実績と成果をご紹介します。

・システム構成・導入フローの解説

現場への導入方法やカスタマイズ性、インフラ要件などをご説明します。

・導入相談コーナー

具体的な導入を検討されている方向けに、個別相談を実施します。

また今回オープンセミナーのセッション「最先端の AI × EC マーケティング - TikTok Shop トップパートナーの舞台裏」にて、当社執行役員 営業統括本部 安部聖が登壇しTikTok Shop市場やデジタルヒューマンの導入事例を交えながら、今後のAI を活用した最新の EC ・店舗成長戦略を語ります。オープンセッションとなり事前予約不要のためご興味のある方はお気軽にお立ち寄りください。

【登壇情報】

セッションタイトル： 最先端のAI×ECマーケティング ～TikTok Shopトップパートナーの舞台裏～(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/conference/ex-presentation/session-details.4489.254585.%E6%9C%80%E5%85%88%E7%AB%AF%E3%81%AEai%C3%97ec%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-_tiktok-shop%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%E8%A3%8F_.html)

登壇日時： 2025年10月24日（金）15:50～16:20

会場： 幕張メッセ 展示会場内 EC・店舗の業務効率化・売上UP 実例セミナー（7ホール）

登壇者： ULTRA SOCIAL株式会社 執行役員 営業統括本部 安部聖

主 催： RX Japan株式会社

【EC・店舗Week（IT・DX・AI総合展）開催情報】

会期：2025年10月22(水)～24日(金)

時間：10:00～18:00（最終日のみ 17:00 終了）

会場：幕張メッセ（展示ホール1～8）

公式HP：EC・店舗Week（IT・DX・AI総合展）(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/ec-storeweek.html)

■ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL 株式会社

代表者：代表取締役 高橋亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目 3 番 2 号 VORT 六本木一丁目 10F

公式HP：https://www.ultrasocial.jp/

事業内容：Interest Commerce(R)︎運営事業、LIVE 事業、生成 AI 事業

※Interest Commerce(R)︎はULTRA SOCIAL 株式会社の登録商標です。

■本件に関するお問い合わせ

ULTRA SOCIAL 株式会社

広報窓口：contact@ultrasocial.jp