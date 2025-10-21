アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』より、主人公「後藤ひとり」がfigmaになって登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『figma アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 後藤ひとり』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■figma アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 後藤ひとり
【製品情報】
□参考価格：12,800円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：マックスファクトリー
【サイズ】全高：約145mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：マックスファクトリー(前田涼輔)
制作協力：浅井真紀
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』より、主人公「後藤ひとり」がfigmaになって登場です！
・表情パーツ：『通常顔』『笑顔』『変顔(1)』『変顔(2)』『変顔(3)』『変顔(4)』
・オプションパーツ：「エレキギター・ストラップ」「体育座り用腹差し替えパーツ」「完熟マンゴー段ボール(ペーパークラフト)」「変顔用前髪」ほか
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
【店舗情報】
