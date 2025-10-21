アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』より、主人公「後藤ひとり」がfigmaになって登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

写真拡大 (全19枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『figma アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 後藤ひとり』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●figma アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 後藤ひとり(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192495&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■figma アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 後藤ひとり




【製品情報】


□参考価格：12,800円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：マックスファクトリー


【サイズ】全高：約145mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：マックスファクトリー(前田涼輔)


制作協力：浅井真紀



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





























アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』より、主人公「後藤ひとり」がfigmaになって登場です！



・表情パーツ：『通常顔』『笑顔』『変顔(1)』『変顔(2)』『変顔(3)』『変顔(4)』


・オプションパーツ：「エレキギター・ストラップ」「体育座り用腹差し替えパーツ」「完熟マンゴー段ボール(ペーパークラフト)」「変顔用前髪」ほか



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●figma アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 後藤ひとり(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192495&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)