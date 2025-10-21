専門店のプレミアムなおいしさをご自宅にお届け！贈り物にもぴったりな新シリーズを「とんかつ新宿さぼてん」公式オンラインショップ限定で10月21日（火）から販売開始

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」の公式オンラインショップでは、温めるだけで専門店の味が手軽に楽しめる2種類の新商品を10月21日（火）から販売開始いたします。

■“千金一刻”の想いを込めて、ご自宅で楽しめる「覇王樹」の逸品が新登場

「覇王樹」は、とんかつをはじめとした格別な逸品料理の組み合わせを楽しむ大人のさぼてん。「覇王樹」でしか味わえない人気の「贅沢鍋御膳」は、コクとうまみが際立つ鰹の合わせ出汁を使用し、野菜・肉の素材本来の味を引き立てるやさしい味わいの鍋と、こだわりのかつで、一膳に広がる贅沢な味覚体験を演出しています。このたび、ご自宅で楽しめる「”牛リブロース”すき焼き鍋」と「特撰やわらかヒレかつ」、「”デュロックロース”レモン鍋」と「特大海老フライ」がオンラインショップ限定で登場します。味わい豊かな鍋にかつをくぐらせ、贅沢な組み合わせを楽しむことができ、「覇王樹」のコンセプトである“千金一刻（千金に値するほどの素晴らしい時間）”をご自宅で体験いただける逸品です。

「”牛リブロース”すき焼き鍋・”デュロックロース”レモン鍋」

※オンラインショップにて限定販売

◇セット内容：

（2個セット）”牛リブロース”すき焼き鍋1人前、”デュロックロース”レモン鍋1人前、特撰やわらかヒレかつ60g、特大海老フライ1本 各1パック

（4個セット）”牛リブロース”すき焼き鍋1人前、”デュロックロース”レモン鍋1人前、特撰やわらかヒレかつ60g、特大海老フライ1本 各2パック

◇発売日：2025年10月21日（火）

◇販売価格：（2個セット）税込価格5,840円 （4個セット）税込価格8,980円

＜商品情報はこちら＞

（2個セット）https://www.tonkatsu-saboten.com/view/item/000000000069

（4個セット）https://www.tonkatsu-saboten.com/view/item/000000000068

＜店舗情報＞

「覇王樹さぼてん」 本店東京オペラシティ店

所在地：〒163-1490 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー B1F

https://shinjuku-saboten.com/haoju/

■大切な方への贈り物にも喜ばれる逸品。一つひとつ丁寧に、こめ油でカラっと揚げた彩りのかつ

「恵比寿 かつ彩」は、希少なこめ油でカラっと揚げた彩りのかつが魅力の専門店。選び抜かれた食材を一つひとつ丁寧に手仕込みをし、低温調理でじっくりと揚げることで、後味のさっぱりとした旨みが自慢です。季節ごとに旬の食材を使用したオリジナルのメンチかつを提供していることがこだわりの一つで、その逸品をご自宅でもお召し上がりいただきたいという思いから、このたび「5種の彩りメンチかつセット」がオンラインショップ限定で登場します。「かつ彩」ならではのラインアップをお楽しみいただけるだけでなく、見た目にも美しく、贈り物にも最適です。

「5種の彩りメンチかつセット」

※オンラインショップにて限定販売

◇セット内容：さつまいもとモッツァレラ１個、大葉とモッツァレラ1個、紫キャベツとチェダー1個、桜エビとキャベツ1個、枝豆とヤングコーン1個 各2パック

◇発売日：2025年10月21日（火）

◇販売価格：税込価格6,200円

＜商品情報はこちら＞

https://www.tonkatsu-saboten.com/view/item/000000000071

＜店舗情報＞

「恵比寿 かつ彩」 本店

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿6F

「恵比寿 かつ彩」 アークヒルズ店

所在地：〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3F

https://shinjuku-saboten.com/katsusai/

※写真はイメージです

※商品の数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください

■「とんかつ新宿さぼてん」

1966年創業の「とんかつ新宿さぼてん」は、国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。高品質な生ハム用ポークを使用したプレミアムポーク「SaboRED」をはじめ、低温の油でじっくりと仕上げた素材本来の味を引き立てるメニューの数々は、日本をはじめアジア各国で広く親しまれています。

また、デリカ店舗では定番かつの人気メニューを中心に、季節に合わせた惣菜やお弁当、かつサンドなど幅広いメニューをご用意。専門店のおいしさをご家庭でもお楽しみいただけます。

◇公式HP：https://shinjuku-saboten.com/(https://shinjuku-saboten.com/)

◇公式Instagram：https://instagram.com/shinjukusaboten(https://instagram.com/shinjukusaboten)

◇公式X：https://x.com/shinjukusaboten(https://x.com/shinjukusaboten)

「とんかつ新宿さぼてん」公式オンラインショップでは、レンジで温めるだけでいつでも専門店の味が楽しめる「揚げたて冷凍かつ」シリーズなどを展開。揚げたてサクサクの状態で急速凍結した、さぼてんの技術とこだわりが詰まった逸品です。揚げる手間がかからず、トレーのままレンジで簡単に温められるため、ご自宅用にはもちろん、日頃の感謝を込めたギフトにもぴったりです。

◇公式オンラインショップ：https://www.tonkatsu-saboten.com/(https://www.tonkatsu-saboten.com/)