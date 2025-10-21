クリスチャン ルブタンの2025年ウィンターコレクション　モダンでクールな新アイコン 「Miss Z Booty」登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタンは、2025年ウィンターコレクションにおいて、「Miss Z / ミス ジー」がショートブーツスタイル「Miss Z Booty / ミス ジー ブーティー」として初登場します。

「Miss Z Booty」は、存在感あふれるポニーベンガリ、クラシックなヴォーベロア、カーフの3タイプをラインナップし、 素材の表情によって異なるエレガンスを提案します。ヒールは、根元をやや太めに、上部をスリムに仕上げることで、 高さを強調する視覚効果を演出。クリスチャンならではの曲線美への情熱が光り、どの角度から見てもレッドソールの魅力を際立たせます。

クラシックなフォルムにモダンなエッジを加えた、「Miss Z Booty」はこの冬の装いに洗練された存在感を添えます。

同コレクションでは、「Miss Z」パンプスにも新作が登場。

長めのポインテッドトゥと、足の甲を美しく覆うデコルテラインが特徴で、メゾンのシグネチャーで

ある優雅さを継承しながら、より現代的でシャープな印象へと進化しています。

さらに、シーズンテーマでありニューカラーのAmaraは、深みのあるバーガンディで、鮮やかなLoubi（ルビ）レッドを引き立て、力強さとフレッシュさの絶妙なバランスを生み出します。

ぜひ、クリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイトにてご覧ください。

【Miss Z Booty / ミス ジー ブーティー】Brown（レオパード）Cafe（ブラウン）Black（ブラック）

カラー展開：Brown（レオパード）/ CAFE（ブラウン）/ Black（ブラック）

価格：240,900円（レオパード）/ 218,900円（ブラック・ブラウン）

発売日：発売中

【Miss Z / ミス ジー】Amara（アマラ）Pearl（パール）

カラー展開：Amara（アマラ）/ Pearl（パール）

価格：148,500円

発売日：発売中

2025年ウィンターコレクションを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/ladies-winter-collection/

クリスチャン ルブタンについて

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

Instagram: instagram.com/christianlouboutin/

LINE Official Account: page.line.me/xce0093h