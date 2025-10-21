クリスチャン ルブタンの2025年ウィンターコレクション モダンでクールな新アイコン 「Miss Z Booty」登場
クリスチャン ルブタンは、2025年ウィンターコレクションにおいて、「Miss Z / ミス ジー」がショートブーツスタイル「Miss Z Booty / ミス ジー ブーティー」として初登場します。
「Miss Z Booty」は、存在感あふれるポニーベンガリ、クラシックなヴォーベロア、カーフの3タイプをラインナップし、 素材の表情によって異なるエレガンスを提案します。ヒールは、根元をやや太めに、上部をスリムに仕上げることで、 高さを強調する視覚効果を演出。クリスチャンならではの曲線美への情熱が光り、どの角度から見てもレッドソールの魅力を際立たせます。
クラシックなフォルムにモダンなエッジを加えた、「Miss Z Booty」はこの冬の装いに洗練された存在感を添えます。
同コレクションでは、「Miss Z」パンプスにも新作が登場。
長めのポインテッドトゥと、足の甲を美しく覆うデコルテラインが特徴で、メゾンのシグネチャーで
ある優雅さを継承しながら、より現代的でシャープな印象へと進化しています。
さらに、シーズンテーマでありニューカラーのAmaraは、深みのあるバーガンディで、鮮やかなLoubi（ルビ）レッドを引き立て、力強さとフレッシュさの絶妙なバランスを生み出します。
ぜひ、クリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイトにてご覧ください。
【Miss Z Booty / ミス ジー ブーティー】
Brown（レオパード）
Cafe（ブラウン）
Black（ブラック）
カラー展開：Brown（レオパード）/ CAFE（ブラウン）/ Black（ブラック）
価格：240,900円（レオパード）/ 218,900円（ブラック・ブラウン）
発売日：発売中
【Miss Z / ミス ジー】
Amara（アマラ）
Pearl（パール）
カラー展開：Amara（アマラ）/ Pearl（パール）
価格：148,500円
発売日：発売中
2025年ウィンターコレクションを見る :
https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/ladies-winter-collection/
クリスチャン ルブタンについて
クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。
2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。
Instagram: instagram.com/christianlouboutin/
LINE Official Account: page.line.me/xce0093h