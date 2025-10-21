【画像アプリ調査】年収と画像アプリの認知度に関連性あり？年収800万円以上の層では意外な傾向も？！

株式会社アドバン

画像・加工アプリの認知度を、年収や資産別に調査した事例はあまり多くありません。

そこで、株式会社アドバンが運営する画像×ポイ活アプリ『ポイシャ』（https://poisha.jp/media/）は、画像・加工アプリに対する満足度（5段階評価）を年収別・資産別に調査しました。

調査の結果、年収や資産の水準によって、画像アプリに対する認知度や満足度に一定の差が見られることが分かりました。

調査期間は2025年6月1日～8月31日、調査対象は、全国の男女3,027人になります。

調査サマリー

今回の調査で明らかになった、主なポイントは以下の通りです。

写真・画像アプリを知っている人は全体の30％

認知度が最も低いのは「年収200万円未満」層

認知度が最も高いのは「年収600万～800万円」層

「年収800万円以上」では中間層よりも低い結果に

資産別では「資産300～500万円」層が最も高い認知度

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（ノウンズ株式会社「knowns」）

評価尺度：満足度は5段階評価（1＝非常に不満～5＝非常に満足）

集計方法：年収別・資産別に回答の平均値を算出

対象エリア：日本全国

対象者 ：全員

調査期間 ：2025年6月1日～8月31日

1. 全体の約3割が「主要な画像アプリを知っている」と回答

3,157名を対象にした結果、主要な写真・画像アプリの認知率は全体で30％にとどまりました。

対象アプリは、SnapDish、Ulike、Foodie、Picsart、InShot、PicPic、みてね、SODA、Pinterest、LINE Camera、SNOWの11種類。

他のアプリも存在するものの、主要アプリに限定すると3割程度の認知に留まりました。

2. 各アプリの認知率では「SNOW」が最多の50%超えに？！

全体調査では、各アプリの認知率は以下の通りです。

SNOW：50.88％

LINE Camera：44.52％

Pinterest：40.82％

上位3アプリはいずれも広い年代層で認知されており、特にSNOWは約2人に1人が知っている結果となりました。

3. 年収別では「600～800万円層」が最も高い認知度

年収帯別の写真・画像アプリの認知度をみると、認知度が最も低かったのは年収200万円未満（27.1％）でした。

その後、年収200～400万円（32.0％）、年収400～600万円（37.3％）と段階的に上昇し、年収600～800万円（38.1％）が最も高い水準を示しました。

一方で、年収800万円以上の層（32.3％）は中間層よりも低い結果となり、年収が高いほど認知度が高いとは限らないことが明らかになりました。

4. 資産別では「300～500万円層」がトップ

資産帯別の写真・画像アプリの認知度をみると、認知度が最も低かったのは資産100万円未満（28.9％）でした。

一方で、資産100～300万円（31.3％）、資産300～500万円（32.8％）と上昇傾向を示し、資産300～500万円が最も高い認知度となりました。

その一方で、資産500～1,000万円（30.6％）および資産1,000万円以上（30.2％）の層ではやや低い結果となり、資産の多寡が必ずしも認知度の高さに結びつくわけではないことが分かりました。

まとめ

本調査では、画像・加工アプリの認知度が年収や資産によって一定の傾向を持つことが示されました。

今後は、所得層ごとの利用動機やアプリ選定理由などを分析することで、より詳細な利用実態の把握が期待されます。

